BELIVALDO CHAGAS INAUGURA PRIMEIRO TRECHO DA ORLA SUL, JÁ NA ARUANA









27/05/21 - 22:43:18

O governador Belivaldo Chagas inaugurou, no fim da tarde desta quinta-feira (27), o primeiro trecho da obra da Orla Sul, localizada logo após a Orla da Atalaia, em Aracaju. Belivaldo também assinou ordem de serviço para execução das obras dos Trechos 3-F e 3-G do mais novo cartão postal do estado.

“Essa obra como um todo terá aproximadamente 16km de calçadão e rodovia, com equipamentos esportivos. Estamos entregando, neste primeiro momento, a primeira etapa, temos mais duas sendo executadas nesse momento, outras duas autorizamos hoje e três estão em processo de licitação. A gente entrega, portanto, esse cartão postal, que já está muito bonito e vai ficar ainda mais bonito. E toda essa rodovia, também, será recuperada, já estamos, inclusive, em processo de licitação para dar Ordem de Serviço para asfaltar essa rodovia. E o governo do Estado está asfaltando, ainda, a parte duplicada da Melício Machado, um investimento de mais de R$ 2,7 milhões, recursos do Tesouro estadual, para que tenhamos toda essa região contemplada”, disse o governador.

Nesta primeira etapa, foram investidos cerca de R$ 9,1 milhões, para uma extensão de 2,16 quilômetros. O Trecho tem início no final da Passarela do Caranguejo, a partir da Rua deputado Clovis Rollemberg, e vai até o início dos 17 Bares padronizados já existentes, construídos pela Prefeitura Municipal de Aracaju, nas proximidades do Loteamento Aruana (no final do Tecarmo).

As obras dos Trecho 2 e Trecho 3-A continuam em execução, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop). O projeto conta com a parceria, também, da Secretaria de Estado do Turismo do Governo de Sergipe (Setur).

“O governo do Estado faz uma obra que cada vez mais vai ajudar na melhoria do turismo e na qualidade de vida da nossa cidade. É uma obra maravilhosa, com ciclovia, área de lazer, que contou também com a recuperação do Banho Doce. Tudo isso só vai melhorar significativamente o turismo no estado. É um investimento que colabora e prepara a cidade de Aracaju para o período pós-pandemia. Com isso, a Orla de Atalaia vai continuar sendo a mais bonita do Brasil e, assim, será imbatível”, afirmou o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

Primeiro trecho – As obras do Trecho 1 contemplaram a implantação de 2,16 quilômetros de ciclovias e calçadas com acessibilidade (rampas, piso tátil e sinalização vertical e horizontal), para permitir o ordenamento de uso pelos ciclistas e pedestres; construção de 2,26 quilômetros de mureta, que servirão como bancos de assentos; construção de cinco passarelas de concreto para acesso à praia, com 100 metros de extensão cada uma delas; a revitalização do espaço do Deque do Banho Doce já existente; implantação de bicicletário, escadas e rampas de acesso à praia e a recuperação ambiental e paisagística através da inserção de espécies vegetais. Também foram implantados 04 bolsões de estacionamento com 71 vagas, aparelhos de ginástica, brinquedos temáticos, uma escultura típica de caju, paisagismo e construídas duas edificações para salva-vidas.

O Trecho 1 dispõe ainda de uma nova iluminação com medidas ambientais contra fotopoluição. Foram colocados 72 braços nos postes de concreto e 195 luminárias, além de 11 postes com quatro pétalas cada. No Banho Doce, foram colocadas quatro luminárias e mais sete no final da Passarela do Caranguejo.

Ordem de Serviço – Em relação às ordens de serviço dos trechos 3-F e 3-G da Adequação Urbanística das praias do Litoral Sul de Aracaju, serão investidos R$ 8.738.077,92 em 4.550 metros de extensão. Os Trechos 3-F e 3-G da Orla Sul têm início nas proximidades do Condomínio Morada da Praia I e se estendem até a Av. Dr. José Domingos Maia, onde tem início o Trecho 3H.

No espaço serão implantados 4.550 metros de ciclovias e calçadas para permitir o ordenamento de uso pelos ciclistas e pedestres; construídos 4.550m de mureta que servirão como bancos; implantados 04 bolsões de estacionamento com 92 vagas, escadas e rampas de acesso à praia e realizada recuperação ambiental e paisagística através da inserção de espécies vegetais. No local, será criado também um Largo com Posto Policial e Salva Vidas; implantados um ponto de apoio para pessoas com deficiência (Ponto PCD), brinquedos, espaço para práticas esportivas, inclusive quadra de Vôlei de Praia; assim como quiosques para piqueniques e descanso; aparelhos de ginástica para 3ª idade e paisagismo. Os trechos contarão, ainda, com nova iluminação com medidas ambientais contra fotopoluição.

Orla Sul – Realizada pelo Governo de Sergipe, a obra faz parte da ampliação da infraestrutura turística do estado, o que é um dos eixos do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe. O objetivo é acelerar a recuperação da economia sergipana no momento posterior às medidas de isolamento social e de restrição ao funcionamento de setores econômicos, tomadas no enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19.

“Nesta quarta-feira, o governo Belivaldo Chagas está fazendo história no turismo de Aracaju e de Sergipe. O governador entregou um novo cartão postal para sergipanos e turistas. Uma obra de infraestrutura importantíssima, que está gerando uma grande expectativa em todo o trade turístico”, ressaltou o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto.

O projeto total da Orla Sul tem início a partir da intersecção da Avenida Santos Dumont com a Rua Deputado Clóvis Rollemberg, no bairro Atalaia, seguindo a faixa litorânea da Rodovia SE-100 até Farol do Mosqueiro, no limite com o município de Itaporanga D’Ajuda, totalizando quatro trechos (Trechos 1, 2, 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F, 3-G, 3-H e 4), que somados à recuperação da rodovia terão investimentos previstos na ordem de R$ 85 milhões.

“Essa orla construída até o Farol e mais a reestruturação da rodovia SE -100 representam um marco para administração do governador Belivaldo Chagas, pela magnitude e, sobretudo, pelos benefícios que irão trazer ao povo sergipano”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto.