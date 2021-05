Valdevan Noventa destina novos investimentos para Simão Dias









27/05/21 - 11:36:47

Em Brasília, o deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) confirmou novos investimentos para Simão Dias. Na manhã da quarta-feira, 26, o parlamentar esteve com o prefeito e o vice-prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana e Renaldo Prata para tratar das priorizações.

“Há uns dois meses, ampliei o diálogo com as lideranças de Simão Dias sobre novos recursos para o município. Conversei com o prefeito, assim como, recebi as indicações, de novos recursos, do senador Valadares e do ex-deputado federal Valadares Filho, que conhecem como ninguém a região. Não temos dúvidas que teremos novas priorizações”, disse Valdevan Noventa.

Segundo Noventa, desde o início do mandato foi priorizado R$ 1 milhão sendo que R$ 100 mil já foram pagos para auxiliar na Atenção Básica de Saúde de Simão Dias. Para 2021, o deputado informa a destinação de mais três emendas no valor de R$ 705 mil. “As emendas servirão para aquisição de cestas básicas, no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), aquisição de mobiliários para salas de aula e custeio para Atenção Básica de Saúde”, informou Noventa.

Por Humberto Jr.