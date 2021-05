DEPUTADO DEFENDE AJUDA DE CUSTO E AUXÍLIO-INTERNET PARA PROFESSORES









O deputado estadual Iran Barbosa, do PT, votou favorável ao Projeto de Lei nº 125/2021, de autoria do Poder Executivo, que cria a Ação Governamental Educação Mais Conectada dentro do Programa Inovação Educação Conectada, para disponibilizar uma ajuda de custo de R$ 5 mil para a aquisição de equipamentos novos de informática e/ou dispositivo móvel e Auxílio-Internet, no valor de R$ 70 por mês, para os professores da rede pública estadual que atuam nos níveis de ensino Fundamental e Médio, enquanto durar a pandemia de covid-19.

No entanto, o parlamentar, que também é professor da rede pública estadual, destacou que tanto a ajuda de custo quanto o Auxílio-Internet não são uma necessidade dos educadores apenas para o período em que perdurar a pandemia, mas uma ação governamental necessária e que deve ser permanente para ajudar no desenvolvimento do trabalho pedagógico de todo e qualquer professor em qualquer tempo, sendo indispensável, neste momento, em função das atividades de aulas remotas por causa do distanciamento social imposto pela pandemia.

Iran lembrou, ainda, que a pandemia já perdura por mais de um ano e que tanto o auxílio quanto a ajuda de custo foram cobranças feitas por seu mandato e também pela categoria, através do seu sindicato, diante das dificuldades enfrentadas pelos educadores para ministrar aulas por via remota.

“Essa é uma ação muito bem-vinda, mas o governo precisa pensá-la como algo permanente, a fim de modernizarmos o processo de ensino-aprendizagem. Voto favorável, mas é preciso também dizer que demorou muito para que o governo encaminhasse esse projeto, e isso tem consequências que precisam ser avaliadas, pois essa demora trouxe prejuízos que já estão contabilizados no desempenho dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem”, enfatizou.

