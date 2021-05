Deputados estaduais destacam PL sobre Conselho de Direitos aos LGBTs









Os deputados aprovaram na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe desta quarta-feira, 26, o Projeto de Lei Ordinária nº 66/2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CONLGBT).

Na tribuna, o deputado João Marcelo (PTC), integrante da Comissão de Direitos Humanos, manifestou alegria com a aprovação do projeto. “Eu venho de uma família que me dá bons exemplos e o principal é buscar a igualdade com as pessoas mais próximas e esse exemplo ficou ainda mais explícito com a luta do meu pai, quando era juiz na cidade de Itabaiana, fazendo com que fosse permitida a união oficial de pessoas do mesmo sexo e foi vitorioso em ser o primeiro juiz no estado de Sergipe a celebrar um casamento de pessoas do mesmo sexo”, comemora relembrando as ações do pai, o desembargador Alberto Romeu Gouveia.

João Marcelo disse ainda que a igualdade é o princípio essencial para que se chegue à democracia. “É necessário que a gente sempre promova a discussão para que se sinta mais igual à cada uma das pessoas que estejam próximas. A criação desse conselho vai dar mais segurança jurídica e eu quero citar o nome de uma pessoa que conduziu o movimento LGBT que é Adriana Lohane”, destaca.

O deputado Iran Barbosa (PT) também elogiou a criação do CONLGBT. “O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo e essa é uma luta antiga, que começou pela grantia da vida e foi se avolumando, tomando corpo e se formou uma luta pelo exercício pleno da cidadania. Existe uma série de direitos ainda sonegados de forma ostensiva ou camufladas. Muitas vezes temos que ocupar espaços denunciar como é frágil a segurança da vida das pessoas que compõem esse segmento da população. A chegada desse projeto pra nós é uma conquista muito importante e fundamental”, entende.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza