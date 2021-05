Eduardo Lima se reúne com vice-prefeita e defende vacinação de pessoas em situação de rua









O compromisso oficial foi o primeiro da agenda do parlamentar, que chegou de Brasília nesta quinta-feira (7). Em conversa com a vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza (PSD), Eduardo Lima (Republicanos) demonstrou preocupação com as pessoas que vivem nas ruas da cidade, sem acesso à saúde e aos meios de proteção contra o coronavírus. Segundo o vereador, “são pessoas que mal têm o que comer, como vão se preocupar em adquirir máscaras ou álcool em gel? Elas precisam de prioridade na vacinação”, argumentou.

Não há um levantamento oficial que aponte o número de pessoas em situação de rua, que vivem em Aracaju. A prefeitura mantém quatro Centros de Referência Especializados para Pessoas em Situação de Rua, os chamados Centros Pop. Essas unidades contam com equipes especializadas, que realizam abordagens sociais, com o objetivo de identificar as demandas e encaminhar essas pessoas aos serviços públicos.

A vice-prefeita, Katarina Feitoza, também se mostrou preocupada com a questão,e garantiu levar a demanda para a Comissão Intergestores Bipartite (CIB/SE), responsável por executar o Plano de Operacionalização da Vacina. O vereador Eduardo Lima sugeriu que a identificação das pessoas em situação de rua tivesse foco na idade e possíveis comorbidades, “isso ajudaria a garantir a vacinação, pois estes dois critérios já incluiriam essas pessoas nos grupos prioritários”. Ainda segundo o parlamentar, “é necessário levantar este debate, pois essas pessoas estão em extrema vulnerabilidade. Desde o ano passado existe lei para garantir vacinação para povos ciganos, indígenas e quilombolas, mas não há nada referente à população de rua”, defendeu.

Brasília

Eduardo Lima retomou os compromissos em Aracaju, após três dias de agenda oficial em Brasília. O parlamentar integrou uma comitiva, formada ainda pelos vereadores, Sargento Byron e Léo Rocha (Nossa Senhora do Socorro), participou de importantes reuniões, com o objetivo de reforçar a articulação e garantir mais recursos para o município.

Entre as reuniões realizadas, vale destacar o encontro como o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos – BA) e com a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (PP). Esta visita a Brasília foi uma iniciativa da bancada do Republicanos na Câmara de Deputados e do Presidente do Republicanos em Sergipe, Jony Marcos. As despesas da viagem foram pagas pelos próprios vereadores e não gerou custos à Câmara Municipal.

