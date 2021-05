FÁBIO REIS RECEBE ALTA MÉDICA APÓS SER REINFECTADO PELO NOVO CORONAVÍRUS









27/05/21 - 10:57:57

O deputado federal Fábio Reis (MDB) usou as redes sociais nesta quinta-feira (27) para informar que recebeu alta médica, após ser internado no Hospital Primavera, em Aracaju, desde o último dia 19 para tratar de complicações de uma reinfecção da covid-19.

Após deixar o hospital, o deputado disse que “graças a Deus, venci a covid! Jesus me colocou debaixo dos seus braços e me curou. As orações foram poderosíssimas, tanto aqui como você ai. Tenho ouvido relatos do meu irmão e de amigos que fizeram essa corrente de oração que foi muito positiva. Então só tenho que agradecer a Deus e a vocês realmente torceram e oraram pela nossa recuperação. Foram dias difíceis! Do sétimo até o 13° dia foi difícil. Mas a nossa saúde está se restabelecendo, mais alguns dias de cuidados com medicamento e isolamento”.