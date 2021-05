Luciano Bispo destaca trabalho da Alese contra a COVID-19 durante Live









O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), foi o entrevistado dessa quarta-feira (26), pelo radialista Narcizo Machado, durante a live para o Portal FAN F1. Na oportunidade, o parlamentar destacou o trabalho da Alese, auxiliando o governo do Estado e os prefeitos sergipanos no combate ao novo coronavírus (COVID-19).

“A Alese se somou em todos os momentos, ajudando, apresentando sugestões, analisando e votando tudo dentro da maior celeridade possível. Ajudamos financeiramente, legislamos com a velocidade necessária contra esse vírus que não escolhe classe social, que pode chegar na casa de qualquer um”, destacou o presidente da Alese.

Luciano também parabenizou o comportamento do governo do Estado no combate à pandemia e respondeu a questionamentos sobre a discussão em torno de uma CPI da Covid na Alese. “Nós continuamos aguardando a oposição tentar recolher as assinaturas necessárias e mínimas para que seja instalada essa CPI”.

“Eu já antecipo que não assino qualquer pedido de CPI porque não vejo necessidade, mas se o requerimento chegar com as assinaturas, ela será instalada sem problemas. A questão dos respiradores é sim um caso isolado e o próprio governador deixou todos bem à vontade para a necessidade de fiscalização”, respondeu.

Por fim, Luciano Bispo recebeu diversos questionamentos de ordem política e eleitoral. Ele respondeu a todas as indagações e agradeceu o convite e a oportunidade de expressar seus pensamentos. “Não faço distinções entre quem tem mais ou menos audiência. Dou atenção a todos, cada um com sua importância”.

Por Habacuque Villacorte