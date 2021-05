Luciano Bispo recebe presidente da Associação dos Servidores do Estado









27/05/21 - 12:33:17

Na manhã desta quinta-feira, 27, o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete, o presidente da Associação de Servidores do Estado de Sergipe (Asese), Iraldi Lima. Na ocasião, o sindicalista pediu que o parlamentar articulasse com o Governo do Estado, a inserção dos 14% da alíquota da contribuição previdenciária.

Luciano Bispo informou que o Poder Executivo tem que encaminhar para a Alese o Projeto de Lei para que os deputados possam analisar e ser colocado em pauta. “Nosso trabalho agora é conversar com o governador Belivaldo Chagas, para que possa encaminhar esse projeto. Faremos o possível para atender esse pleito”, enfatizou.

O presidente do Sindicato, Iraldi Lima, satisfeito com o posicionamento de Luciano Bispo, destacou que sempre foi bem recebido pelo gestor do Poder Legislativo e agradeceu pela preocupação. “Chegando aqui o projeto do Governo Estadual, o presidente Luciano Bispo confirmou que encaminhará para análise e votação dos deputados. O Governo de Alagoas já vai isentar os aposentados, pensionista e reformados, com isso, estamos trazendo essa pauta para o Sergipe”, colocou.

Foto: Agência de Notícias da Alese

Por Kelly Monique Oliveira