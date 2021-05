Oposição ao prefeito rói as unhas









27/05/21 - 08:31:29

Por Adiberto de Souza *

Nada poderia ter sido pior para a oposição a Edvaldo Nogueira (PDT) do que a não convocação de prefeitos das capitais, inclusive o pedetista, pela CPI da Covid-19. Desde que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) propôs convocar o gestor aracajuano para depor, que a oposição comemorava o fato nas redes sociais, porém o recuo da CPI funcionou como uma ducha fria. O problema da oposição ao prefeito é que ela é composta, em sua maioria, por políticos preguiçosos, que preferem torcer por contratempos do adversário a ter de mostrar serviços. Ademais, muitos dos que hoje se opõem a Edvaldo o fazem por terem sido descartados da administração municipal ou porque jamais foram convidados para participar dela. A permanecer nessa preguiça de ideias, conformada em usar as redes sociais como única arma, a oposição continuará colecionando derrotas eleitorais e roendo as unhas, como está fazendo agora. Misericórdia!

Sem comparações

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) jura que não quis afrontar o povo judeu quando comparou o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, ao tenente-coronel nazista Adolf Eichmann, condenado à pena de morte em 1962. Vieira diz que jamais pensou em comparar Bolsonaro com Hitler e o bolsonarismo com o nazismo. “O que eu fiz foi um chamamento à razão”, explica Vieira. Então, tá!

Fora da política

O empresário e ex-deputado estadual Walter Franco deixou a política, mas a política não lhe deixa. Outro dia, lideranças interioranas o convidaram para retornar à vida pública, de preferência disputando o cargo majoritário em 2022. Walter agradeceu aos amigos pela lembrança, mas deixou claro que a sua prioridade é administrar o Sistema Atalaia de Comunicação. A TV Atalaia, por exemplo, é considerada uma das mais organizadas entre as emissoras afiliadas da Rede Record. Legal!

Brenno no Sebrae

O empresário Brenno Barreto é o novo diretor técnico do Sebrae em Sergipe. Ele substituiu o ex-diretor Emanoel Sobral, falecido no final de março último, vítima de covid-19. O empresário foi escolhido por unanimidade pelos representantes das 15 instituições que compõem o Conselho Deliberativo da entidade. Barreto ocupará o cargo até 31 de dezembro de 2022, data em que se encerra o mandato da atual diretoria executiva do Sebrae em Sergipe. Boa sorte, Brenno, na nova empreitada!

Feira ameaçada

E o prefeito de Poço Verde, Iggor Oliveira (PSD), está propenso a suspender a feira livre do próximo sábado. Ele quer evitar a proliferação do coronavírus, que seria levado à feira pelos moradores das cidades baianas circunvizinhas, em lockdown por conta da pandemia. Iggor está preocupado com o crescente número de casos da covid-19 no município. O prefeito ainda não pensa em decretar o “fecha tudo” em Poço Verde, porém não afasta tal hipótese. Tudo vai depender de como a pandemia se comportará nos próximos dias. Danôsse!

Contra a CPI

Não adianta tentar convencer o deputado Luciano Bispo (MDB) a assinar o requerimento propondo a Instalação da CPI da Covid na Assembleia. “Não assino porque não vejo necessidade”, explica. Como presidente do Legislativo, contudo, o emedebista afirma que se o requerimento chegar em sua mesa com as oito assinaturas necessárias, a CPI será instalada. Luciano considera a questão dos respiradores, comprados pelo estado e jamais entregues, um caso isolado: “O próprio governador Belivaldo Chagas (PSD), já deixou todos bem à vontade para fiscalizar essa questão”, revela. Marminino!

Ciclovia desagrada

O alvoroço feito em torno da possível construção de uma ciclovia entre Aracaju e Salvador não despertou o interesse do deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB). Segundo ele, antes de se pedir ao governo federal que gaste R$ 200 milhões numa ciclovia, é mais prudente cobrar a conclusão da duplicação da BR-101 no trecho de Sergipe. “Esta obra se arrasta há 26 anos, sem previsão para ser concluída”, reclamou. E para colocar uma pá de cal nessa conversa de ciclovia, Zezinho foi curto e grosso: “Eu quero que Sergipe ande de Ferrari e não de bicicleta”. Crendeuspai!

Vai pra casa

Recuperado da covid-19, o deputado federal Fábio Reis (MDB) deverá receber alta médica nesta quinta-feira. Segundo a assessoria do parlamentar, ele já respira sem ajuda de cateter e teve a sonda para medicação retirada. Fábio foi internado no último dia 19. Devido ao agravamento no seu quadro de saúde, o deputado foi aconselhado pelos médicos a se internar para tratar o comprometimento em um dos pulmões. Esta foi a segunda vez que o político lagartense contraiu coronavírus. Aff Maria!

Maus lençóis

Os pastores evangélicos Luiz Antônio da Silva e Lucas Abreu – pai e filho – foram indiciados por crimes sexuais supostamente cometidos contra mulheres que frequentavam a Igreja do Evangelho Quadrangular, em Aracaju. Segundo a Polícia, o pastor Lucas é acusado de assédio sexual e estupro de vulnerável, enquanto o pai dele, pastor Luiz Antônio, responderá por violação sexual. Home vote!

Plano diretor caduco

O presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, e o vereador demista Breno Garibalde, se reuniram para discutir o Plano Diretor de Aracaju. Segundo o parlamentar, a revisão e atualização da principal lei que rege a capital não é uma necessidade. E ele tem razão: o nosso Plano Diretor foi aprovado em 2000, sendo que os seus estudos e diagnósticos são do distante 1995. “O Estatuto da Cidade, que regulamenta a política urbana na Constituição, diz que os planos devem ser revisados no máximo a cada 10 anos e o nosso já está aí há duas décadas”, reclama Breno. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 14 de fevereiro de 1909.

* É editor do Portal Destaquenotícias