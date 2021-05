“PMA e Deso deverão informar sobre gasto na obra do Dom Luciano”, diz vereador









27/05/21 - 06:12:53

O requerimento de autoria do vereador Ricardo Marques (Cidadania) que pede informações sobre os valores gastos na obra do bairro Dom Luciano, na Zona Norte de Aracaju, foi aprovado por unanimidade na manhã desta quarta-feira (26) na Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

A ideia do requerimento surgiu após uma visita do vereador no bairro onde pode observar que diversas ruas que haviam sido recentemente pavimentadas foram quebradas por causa de uma obra de esgotamento sanitário feita pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). “Fui chamado pelo pessoal do Dom Luciano nos primeiros dias deste ano e o que encontrei no local foi um verdadeiro desperdício de dinheiro público. Um asfalto que havia sido construído em menos de 30 dias foi totalmente arrancado para fazer outra obra que, segundo obtive informações, já estava anunciada”, argumenta o vereador.

Alguns pontos apresentados pelo parlamentar foram a falta de planejamento na realização desta implementação que ocasiona grave prejuízo ao erário e a determinação de asfaltamento em ruas antes mesmo da implementação de esgotamento, o que demonstra irresponsabilidade na gestão do dinheiro público. O vereador ressalta ainda que a Deso não é uma empresa de recapeamento e o serviço que será refeito possivelmente não terá a mesma qualidade do que é feito pela Emurb.

“Através deste requerimento quero que a prefeitura informe o valor gasto com a realização do asfaltamento das ruas do bairro Dom Luciano e que esclareça o porquê de, somente após a realização deste asfaltamento, a Deso iniciou a implementação do esgotamento, desfazendo todo o serviço realizado pela prefeitura, bem como se será determinado novo asfaltamento nas mesmas ruas após a finalização dos serviços da DESO”, e também quem será responsável pelo gasto em dobro no mesmo local, explica o parlamentar.

O requerimento solicita ainda da DESO que apresente os valores gastos com o esgotamento, bem como os esclarecimentos necessários, informando desde quando as obras de implementação de esgotamento no bairro Dom Luciano estavam previstas e se a prefeitura de Aracaju tinha conhecimento desta obra.

Foto assessoria

Wandycler Júnior – Assessoria de comunicação.