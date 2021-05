POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM COM 5 QUILOS DE DROGAS NO BAIRRO SANTA MARIA









27/05/21 - 05:06:06

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante, por tráfico de drogas, Vitor Manoel Venâncio Santos, “Gordinho”, com cerca de 5kg de substância semelhante à maconha. A detenção ocorreu nesta quarta-feira, 26, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

A equipe policial recebeu informações sobre traficantes na região do bairro Santa Maria. A partir daí, passou a intensificar as investigações na área. Uma das denúncias, dava conta de que Vitor Manoel estaria entregando drogas numa moto de cor branca.

Assim, a PC foi informada sobre quando ele faria a entrega de drogas nas proximidades de um estabelecimento comercial no bairro Santa Maria. De posse das informações, a equipe se dirigiu ao local, onde avistou o suspeito.

Ao abordar o flagranteado, foram encontrados cerca de 5kg de substância semelhante à maconha, além de dinheiro e papel para envolver a droga e consumir. Diante desses fatos, a equipe conduziu o homem para o Denarc, onde serão tomadas todas as providências legais cabíveis.

Informações e foto assessoria