PREFEITO DIZ QUE POÇO VERDE PODE DECRETAR LOCKDOWN NO PRÓXIMO FIM DE SEMANA









27/05/21 - 05:57:39

O município de Poço Verde vive a expectativa de ter mais uma vez a feira do município suspensa. Segundo o prefeito Iggor Oliveira, durante entrevista ao Programa Rádio Verdade apresentado por Lucas Brasil na Eldorado FM de Lagarto “vamos sentar com o comitê científico montado por nossa gestão para analisar a possibilidade de suspender a feira do próximo sábado”, informou o gestor, dizendo logo em seguida que “muitas cidades da Bahia que fazem divisa com nosso município estão em lockdown e certamente essas pessoas poderão descer pra nossa feira aumentando assim nosso risco de contaminação”, disse.

Iggor informou ainda que o município como tantos outros vem passando por serias dificuldades relacionadas a covid-19, apontando que vem fazendo o que pode para frear a circulação do vírus. “Tivemos algumas perdas esta semana, serve muito de alerta, os hospitais estão lotados e precisamos ficar atentos pra não ver nenhum poçoverdense perambulando pelo estado em busca de uma vaga de UTI, essa preocupação é necessária neste momento difícil”, explicou o prefeito.

A feira de Poço Verde é uma das mais tradicionais do estado e é considerada um dos principais fatores que fomenta a economia das cidades da região. Caso isso venha a acontecer não será a primeira vez, a gestão municipal já utilizou essa mesma estratégia durante a pandemia.

Por Lucas Rodrigues