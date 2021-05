PREFEITURA DE ARACAJU PAGARÁ SALÁRIOS DOS SERVIDORES NESTA SEXTA









27/05/21 - 05:27:40

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários dos servidores, referente ao mês de maio, nesta sexta-feira, 28. Em anúncio feito pelas redes sociais, nesta quarta-feira, 26, o prefeito Edvaldo Nogueira informou que todo o funcionalismo municipal receberá na data. Também será paga a primeira parcela do décimo terceiro salário aos trabalhadores da administração direta e indireta que aniversariaram nos meses de março e abril. Com o pagamento, a Prefeitura injetará mais de R$ 80 milhões na economia local.

“É com grande felicidade que venho anunciar, mais uma vez, o pagamento dos salários de todos os trabalhadores da Prefeitura, referente ao mês de maio. Nesta sexta-feira, dia 28, receberão todos os servidores ativos e inativos. Também pagaremos a primeira parcela do décimo terceiro para quem aniversariou nos meses de março e abril. Esse é o nosso compromisso com os servidores públicos municipais, grandes parceiros que trabalham diuturnamente para melhorar a vida das pessoas”, destacou o prefeito.

Edvaldo também aproveitou a oportunidade para agradecer aos servidores que estão trabalhando no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. “Faço questão de, mais uma vez, agradecer a todos, especialmente a cada servidor da Saúde, Emurb, Emsurb, Assistência Social, da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária, que está dando o melhor de si neste combate ao vírus. Vocês são fundamentais para este trabalho que estamos realizando”, reforçou.

Desde janeiro de 2017, quando assumiu a Prefeitura de Aracaju, Edvaldo honra o compromisso de pagar os salários em dia. Além disso, o gestor regularizou os vencimentos que estavam em atraso da gestão que o antecedeu, e retomou o pagamento de direitos e benefícios que estavam suspensos. O pagamento antecipado do 13º salário e férias também tem sido honrado ao longo da gestão de Edvaldo.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA