Prefeitura de Aracaju prepara novo espaço para venda de caranguejo no Mercado









27/05/21 - 05:38:28

Em continuidade ao processo de revitalização do mercado Maria Virgínia Leite Franco, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), estabeleceu uma área exclusiva para a venda do crustáceo típico da gastronomia sergipana: o Ponto do Caranguejo. Após a finalização da obra, prevista para o final do mês de junho, o novo espaço irá beneficiar 18 permissionários.

Desta forma, os cestos e caixas onde este tipo de mercadoria ficava exposta, foram retirados para dar lugar a um cenário com mais conforto e atrativo, com nova pintura, revestimento e intervenção em grafite nas paredes. Os desenhos do painel remetem ao item da culinária regional. As novidades incluem, ainda, a instalação de uma escultura no formato de caranguejo.

Além disso, o local recebeu bancadas em alvenaria com lavatórios e modificações no sistema de drenagem para evitar a umidade do piso. Estruturas adequadas para higienização dos crustáceos e preparação dos mesmos para a venda, também serão disponibilizadas. A iniciativa integra as melhorias no setor de pescados e garante a qualidade dos produtos comercializados.

“Com a conclusão da instalação das câmaras frigoríficas que compõem o centro de armazenamento e conservação de peixes e camarão, surgiu a necessidade de reformar o antigo espaço como forma de promover bem-estar aos frequentadores do Maria Virgínia. A partir de então, iniciamos os trabalhos na área interna do mercado, vizinho ao local onde os peixes são comercializados. O novo ambiente certamente atrairá não só consumidores locais, mas também os turistas que conhecerão esse produto que identifica culturalmente a nossa cidade e o nosso estado”, explica o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Para Ícaro Couto Gomes, responsável pela composição do painel, a revitalização do espaço através desta modalidade de arte urbana é muito gratificante. “O mercado é um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. Por isso, é muito importante essa oportunidade para divulgarmos a nossa arte em espaços com grande circulação de pessoas”, afirmou o artista conhecido popularmente como Fosco.

Acompanhando de perto o andamento dos trabalhos, o permissionário Aranilto dos Santos comentou entusiasmado a respeito da novidade. “Estou com boas expectativas de vendas com a chegada desse novo espaço, pois o mercado vai ficar mais bonito, o que acaba atraindo mais a clientela”, avalia o comerciante.

Comerciante de caranguejo há mais de 20 anos, Gilvaneide Gonçalves da Silva também se mostrou animada por trabalhar em ambiente renovado. “Com certeza ficará bem melhor vender em uma área mais organizada e sem toda aquela água no chão que alguns clientes reclamavam”.

Foto: Felipe Goettenauer