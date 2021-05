Prefeitura de Capela lança programa de próteses dentárias gratuitas









27/05/21 - 17:39:42

A Prefeitura Municipal de Capela retomou nesta semana o serviço de entrega de próteses dentárias de forma gratuita para a população. No primeiro dia de entregas, na terça-feira, 25, oito capelenses foram contemplados com o material.

A ação foi iniciada em 2017, sob a gestão da prefeita Silvany Mamlak, mas paralisou durante o período de agravamento financeiro em decorrência da pandemia da Covid-19, e foi retomada agora por meio do programa Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD), do Governo Federal.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Cleverton Oliveira, serão produzidas, em média, 30 próteses ao mês, as quais serão distribuídas à população que preencher os requisitos do cadastro ativo na Secretaria Municipal de Saúde.

“Parabenizo a gestão, em nome da prefeita Silvany, e também todos os técnicos e servidores que trabalham diretamente e com empenho pelo retorno desse programa. Não tenho dúvida de que estamos trabalhando em prol de um aspecto de grande relevância para diversos capelenses”, destacou o secretário.

Para a prefeita Silvany, a retomada do projeto significará uma mudança na qualidade de vida e na autoestima das pessoas beneficiadas.

“Estamos promovendo mais qualidade de vida para a população em parceria com o Governo Federal. Uma ação que devolve o sorriso das pessoas é uma ação que gera autoestima e qualidade de vida e pensamos nisso desde 2017, quando iniciamos um projeto similar. Sei da importância de cuidar das pessoas e é com esse objetivo que temos trabalhado dia após dia”, completou.

Fonte e foto assessoria