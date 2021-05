Projeto ‘Caminhos para o interior sergipano’ será lançado nesta quinta-feira









27/05/21 - 06:05:27

A Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo (ABBTur) de Sergipe e a Carvalho Consultorias vão fazer o lançamento do Projeto “Caminhos do Interior Sergipano”, na tarde desta quinta-feira (27) com a participação de gestores de todos os municípios.

O evento tem como objetivo proporcionar a ampliação do turismo rural para e fortalecer o potencial de cada região. O público-alvo do evento são os prefeitos e secretários do Turismo.

O Projeto “Caminhos do Interior Sergipano” vai criar estratégias e facilitar que os municípios desenvolvam a atividade de forma sustentável mantendo sua cultura e tradição, além de mostrar o que cada um tem de melhor.

O evento vai contar com palestras de Marta Feitosa (representante técnica de Turismo da CNM) com o tema ‘Como o Turismo agrega ao desenvolvimento dos municípios’; Edson Rodrigo (Prefeito de Monte Alegre do Sul- SP), sobre ‘A importância de um técnico de Turismo no município’ e com o jornalista Fredson Navarro que vai falar sobre ‘A importância da comunicação para o Turismo’.

A mesa vai contar com Ellen Carvalho (presidente da ABBTUR-SE), Christiano Cavalcante (presidente da Fames), José Reis (presidente do Polo dos Tabuleiros Sergipanos), Júnior Dantas (Presidente Polo Sertão das Águas) e Jairo Floriano (presidente do Fórum Estadual dos Secretários e Dirigentes de Desenvolvimento).

O lançamento vai ocorrer de forma virtual e a confirmação deve ser feita através do email da idealizadora do projeto, ellenmoniquetur@hotmail.com. Em seguida, o participante vai receber o link de acesso a sala do evento virtual.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro