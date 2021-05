Sergipe recebe mais de 62 mil doses de vacinas da AstraZeneca nesta quinta-feira









27/05/21 - 05:14:52

A remessa será completada nos próximos dias por mais 7.020 doses do laboratório Pfizer, totalizando 69.520 vacinas, com data prevista para entrega nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério da Saúde

O Estado de Sergipe segue avançando na campanha de vacinação contra a Covid-19 com a chegada de novas remessas de imunizantes. Nesta quarta-feira, 26, o Ministério da Saúde enviou um lote contendo 62.500 vacinas da Astrazeneca/Fiocruz. As vacinas já estão na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria de Estado da Saúde.

As mais de 69 mil doses dos imunizantes serão utilizadas como primeira dose nos grupos prioritários, agora ampliados para outras categorias. Além de pessoas com comorbidades e deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, entram no grupo de prioridades para esta fase da vacinação trabalhadores do Ensino Básico; pessoas privadas de liberdade e agentes do sistema prisional; pessoas em situação de rua; e trabalhadores do transporte aéreo, portuário e coletivo; bem como pessoal da limpeza urbana.

A pauta de distribuição para as regionais de saúde será, mais uma vez, pactuada em reunião remota com os secretários de saúde dos 75 municípios sergipanos.

Foto SES