SERGIPE RECEBE MAIS VACINAS PARA AMPLIAR A IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19









27/05/21 - 15:51:18

São 7.020 doses da Pfizer, que já estão devidamente armazenadas na Secretaria de Estado da Saúde (SES). Com o lote da Oxford/AstraZeneca recebido na última quarta-feira (26), será possível ampliar os grupos prioritários e imunizar mais 69.520 sergipanos contra o coronavírus.

Além de pessoas com comorbidades e deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, entram no grupo de prioridades para esta fase da vacinação trabalhadores da educação básica; pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional; pessoas em situação de rua; e trabalhadores do transporte aéreo, portuário e coletivo, bem como pessoal da limpeza urbana.

Segundo a SES, a pauta de distribuição para as regionais de saúde será, mais uma vez, pactuada em reunião remota com os secretários de saúde dos 75 municípios sergipanos.