Setransp e Fetralse se somam à vacinação dos rodoviários em Aracaju

27/05/21 - 14:20:20

O Setransp (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju) e a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse) se colocaram à disposição das autoridades públicas quanto à imunização contra a Covid-19.

Com a notícia da inclusão dos trabalhadores – motoristas, cobradores e agentes comerciais – do Transporte Público Coletivo na lista de imunização na última sexta-feira, 21, o setor se sente aliviado com esse avanço e segue oferecendo as estruturas das unidades do SestSenat e das garagens das empresas prestadoras do transporte público coletivo para imunização em massa.

Para dar apoio ao rodoviários e contribuir com o processo de cadastro os RHs das empresas estão unidos com a SMTT Aracaju. O setor, que já vinha desenvolvendo uma série de medidas de prevenção contra o Coronavírus, segue ampliando suas ações e quer colaborar com esse momento, podendo imunizar mais colaboradores do Transporte, que estão incluídos no grupo prioritário da vacinação desde o início da Campanha de Imunização.

Desde o início da pandemia, o sistema de transporte de Aracaju tem se mobilizado, reforçando ações de combate à Covid-19 em toda frota de ônibus e Terminais Integração, além de ter feito, em parceria com o Sest Senat, diversas testagens nos trabalhadores e uma grande campanha de vacinação contra a gripe para melhor atender do colaborador do transporte.

Como vacinar?

Para ter o benefício da vacinação, o rodoviário deve ser no site da Prefeitura Municipal de Aracaju, colocando as informações profissionais, como cargo que atua (motorista, cobrador ou agente comercial) ou se dirigir ao RH da respectiva empresa que trabalha.

Fonte e foto Setransp