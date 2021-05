Shoppings Jardins e RioMar Aracaju promovem Festival do Hambúrguer









27/05/21

Nos dois principais centros de compras de Sergipe, as famílias podem saborear o sanduíche que é sucesso mundial, em opções de fast-food e gourmet

O dia 28 de maio é dedicado a um queridinho de crianças, jovens e adultos, que ultrapassa barreiras e é sucesso em todo o mundo: o hambúrguer. Em comemoração à data, os shoppings RioMar Aracaju e Jardins prepararam uma seleção especial de sanduíches para as famílias celebrarem o Dia Mundial do Hambúrguer em grande estilo, seja de forma presencial nas praças de alimentação e restaurantes, ou mesmo em casa, pedindo pelos canais de compras online.

Nos dois empreendimentos, é possível encontrar a iguaria nas redes de fast-food Mc Donald’s, Bob’s e Burguer King, além da Casa Alemã e Parmeggio. No RioMar Shopping, há também opções saborosas de hambúrguer no Sapore Grill, Ferreiro Grill e Madero – onde é servido o famoso sanduíche com pão crocante e carne. Já no Shopping Jardins, as famílias também têm a opção de se deliciarem com as sugestões disponíveis no Rancho do Cupim e Austrália.

Dia do Hambúrguer

Na sexta-feira, 28 de maio, crianças, jovens e adultos poderão aproveitar ofertas exclusivas para saborear deliciosos hambúrgueres. As opções vão desde montagens mais tradicionais às mais elaboradas, com molhos e ingredientes diversificados. Além da carne bovina, há preparações à base de frango e porco, por exemplo, e outros sanduíches igualmente deliciosos, como os servidos pelo Sal e Brasa e Subway.

Para maior comodidade, é possível também degustar as iguarias no conforto de casa. Basta pedir os sanduíches prediletos pelas plataformas de e-commerce RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online.

No Bob´s do RioMar Aracaju Online, a variedade vai do hamburguer tradicional por R$6,90 ao irresistível Trio Tentador com 160 gramas de carne, batata frita e refrigerante de R$ 28,90 por R$19,90. Dentre os diversos sanduíches do Subway, algumas das sugestões são o de steak churrasco de 15 centímetros por R$ 17,30 e o de frango empanado por R$ 16,70.

Além do Box Burguer com sanduíche, bebida e batata frita por R$ 25,90 e outras delícias do Bob´s, o Shopping Jardins Online dispõe de versões gourmetizadas. No Austrália, tem Burger Uluru Kata por R$ 27,90, Double Kata por R$ 33,90, dentre outras sugestões, e na compra de um hambúrguer, o segundo sai pela metade do preço. No Rancho do Cupim, hambúrguer de cupim por R$ 16 e de frango por R$ 15 são algumas sugestões. Já no Sal e Brasa, há opções como sanduba de picanha por R$ 28 e de alcatra por R$ 20, dentre outros sanduíches.

Essas ofertas são exclusivas para pedidos realizados pelos aplicativos gratuitos (Android e iOS) ou sites www.riomararacajuonline.com.br e www.shoppingjardinsonline.com.br na sexta-feira, 28 de maio. No canal de compras do Shopping Jardins, o Festival do Hambúrguer segue até o domingo, 30 de maio.

As plataformas RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online atendem a todos os bairros de Aracaju e o tempo estimado para a entrega das refeições é de uma hora. O frete é grátis para a primeira compra ou para pedidos acima de R$ 75.

Um pouco de história

Acredita-se que foi lá nos Estados Unidos onde, no final do século 19, juntou-se pela primeira vez carne moída grelhada, pão, queijo e demais ingredientes para formar um saboroso sanduíche. No entanto, alguns historiadores afirmam que o hambúrguer moderno surgiu antes disso. O termo seria derivado da cidade alemã Hamburgo, onde foi criado o bife com carne moída levado por imigrantes para a terra do Tio Sam. Há quem diga também que a iguaria é originária da Mongólia, onde no século 13, a carne mais dura era moída e adicionado leite e ovo para dar liga.

Seja como for, a receita de carne bem grelhada, com queijo, molho especial e salada é sucesso no mundo todo. Aqui no Brasil, o hambúrguer chegou na década de 1950, com a vinda do jogador de tênis estadunidense-brasileiro Robert Falkenburg, que trouxe sua primeira lanchonete em estilo americano: o Bob’s. A lanchonete trouxe também outras delícias dos Estados Unidos: o milkshake e o sundae.

