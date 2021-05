Terceira onda do vírus é risco









Há receio da chegada de uma terceira onda do coronavirus no Brasil, que teria origem na Índia. São Paulo já está em alerta absoluto e algumas cidades com problemas pela falta de UTIs e até de enfermarias. A preocupação maior é que não se espalhe pelo resto do Brasil e há uma preocupação de aumentar vacinação nesses municípios para evitar que ultrapasse fronteiras. Além disso, os Estados Unidos vai investigar laboratórios de Wuhan, na região central da China, para levantar a verdade sobre o surgimento do vírus. Há desconfiança de que fora fabricado lá.

Segundo informação do Money Times, a terceira onda do coronavírus, que começa a apresentar sinais no Brasil, terá um impacto maior na política do que na economia, aponta o Credit Suisse em um relatório enviado a clientes ontem. Nas últimas duas semanas, o número de casos aumentou em regiões como o Sul e Centro-Oeste. Embora a média móvel de mortes tenha permanecido estável em torno de duas mil por dia no mês passado, esse número é muito superior ao pico em 2020 de 1.050 mortes.

Assim, a terceira onda ainda não se registra como um fato que se tenha como incontrolável, mas que precisa de maior avaliação, estudos e disposição para contê-la no início, em condições de evitar que ela se torne um Tsunami em todo o Brasil, que começa a sentir certo alívio onde a infecção está quase sob controle, como é o caso de se testar quem chega aos demais Estados e impedir a circulação de pessoas infectadas, que circulam sem ainda ter conhecimento de conduzir o vírus.

Os cientistas já estão avaliando e o Ministério da Saúde demonstra maior preocupação e há projeto para aceleração das vacinas, hoje mais em consequência da CPI da Pandemia no Senado, que por interesse do Governo Federal. Não há necessidade de qualquer tipo de pânico, mas é preciso ter cautela, respeito às normas sanitárias, obediência a todas as orientações e, principalmente, não trocar o que pareça fútil pela vida. Tudo vai depender muito da forma como a população se comporta e reage, para que a terceira onda não ultrapasse os limites do horror e que se retome à normalidade com rapidez. Sergipe vai bem e para melhorar precisa do entendimento amplo de cuidado e zelo pela vida.

Conversa aguardada

O senador Rogério Carvalho (PT) terá uma conversa com o governador Belivaldo Chagas (PSD), no momento definido, para tratar de sua candidatura à sucessão de 2022, e ver se conquista o apoio do grupo que integra até hoje.

*** Quer ser candidato pelo bloco de apoio ao Governo, onde se encontra até agora, mas sabe que tem problema com outros partidos que integra a aliança.

*** Dentro da base aliada encontra obstáculos políticos e não terá apoio sequer para indicar algum nome para a chapa majoritária.

Rearrumar a oposição

Rogério Carvalho inclusive está em Sergipe e continua conversando com velhos e novos partidos de oposição para a formação de um bloco.

*** Terá encontros com lideranças do PSDB e DEM para tentar rearrumar a oposição que também já esteve do lado oposto ao PT.

*** Segundo uma fonte bem avisada, “Rogério quer formar o bloco para não ser considerado o candidato que rompeu”.

Tem um detalhe

O senador Rogério Carvalho só não fará composição com o Cidadania, liderado em Sergipe por seu colega Alessandro Vieira, por questões de caráter político.

*** Embora o Cidadania seja um partido remanescente do PCB, depois PPS, não há um bom relacionamento entre a sigla e o próprio PT.

*** A tendência do Cidadania é lançar candidatura ao Governo e o nome que se fala é exatamente o do senador Alessandro Vieira.

Quer disputar Governo

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) mantém o desejo de disputar o Governo do Estado em 2022. Está querendo participar do pleito, “mas não deseja impor nada porque acha que o grupo é que tem de decidir”.

*** Edvaldo se dá bem e é próximo do governador Belivaldo Chagas e se dá muito bem com Ulices Andrade, com Fábio Mitidieri e Laércio Oliveira. A decisão do bloco será seguida naturalmente por ele.

Não temeria depor

A CPI da Covid não vai convocar para depor prefeitos das Capitais, mas Edvaldo disse que não temia ser chamado a depor, porque não tem nada a temer.

*** A informação é de que o nome de Edvaldo teria sido sugerido pelo senador Alessandro Vieira, que se tornou seu adversário desde as eleições à Prefeitura.

Belivaldo fora

A CPI da Covid convocou nove governadores para depor e um ex-governador -Wilson do Rio de Janeiro – que devem esclarecer os recursos aplicados durante a Pandemia.

*** Entre os governadores que não foram convocados está o de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), pela forma transparente do uso de todos os recursos.

*** Quase um mês após o início dos trabalhos da comissão, essa é a primeira ação cujos alvos são os representantes de estados.

Pirotecnia política

Jairo de Gloria (Republicanos) assumiu ontem vaga na Alese e, perguntado se assinaria a CPI da Covid no Estado, disse: “não adianta criar CPI para fazer pirotecnia política, como está acontecendo em Brasília”.

*** – Então é preciso estudar se existiu alguma coisa e também tratar do assunto junto as Câmara Municipais, para que se tome alguma posição, sugeriu.

Luciano não veta

O presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB), disse ontem, em live, que não veta ninguém do grupo para candidato a governador em 2022.

*** Discorda do deputado Laércio Oliveira (PP) que já avisou que não apoiaria uma candidatura do petista Rogério Carvalho dentro do grupo.

– Eu não veto o nome de Rogério Carvalho porque ele está no direito de também ser candidato. Faz parte do nosso grupo, disse.

Clima de oposição

Sobre a possibilidade de ocorrer reação dentro do grupo que crie um clima de oposição Luciano Bispo deixou claro que “se isso ocorrer vamos ter que enfrentar”.

*** Luciano é nome cotado para ser candidato a vice-governador na chapa majoritária do grupo do Governo.

Sobre politização

Perguntado até onde vai a politização de um processo tão importante quanto a CPI da Pandemia, o senador Alessandro Vieira (Cidadania), respondeu: “Toda CPI tem risco de virar um mero palanque político, mas acredito que a gravidade dos fatos vai evitar isso”.

*** – Mas, da minha parte, sigo garantindo o máximo de eficiência e equilíbrio, disse.

Clóvis no Avante

O presidente do Avante em Sergipe, Clóvis Silveira, disse ontem que vem fortalecendo o partido e será candidato a deputado federal nas próximas eleições.

*** Segundo Clóvis, hoje o Avante elegeria dois estaduais e está fechando a chapa para deputado federal, da qual ele fará parte.

Vinícius e Roma

O vereador Vinícius Porto teve uma conversa longa, por telefone, com o ministro da Cidadania, João Roma, sobre a prioridade que ele poderia dar a Aracaju nos projetos do seu Ministério.

*** Roma e Vinícius consolidaram a amizade desde quando o ministro foi presidente da Juventude do DEM, e Vinícius o seu vice.

Um bom bate papo

Delfim Neto – O ex-ministro da Fazenda afirmou que “a sociedade já esqueceu o Bolsonaro, um governo morto na ideia”.

Revista Fórum – Flávio Bolsonaro sai do Republicanos e agora, assim como o pai, está sem partido.

Fórum – Senador Marcos Rogério classifica como “piada” convocação do presidente Jair Bolsonaro à CPI da Covid. Seria uma “violação gravíssima à separação de Poderes”.

Fórum – CPI do Genocídio aprova nova convocação de Pazuello e Queiroga; Randolfe pede convocação de Bolsonaro.

Orlando Calheiros – A base governista fez a doideira de convocar para a CPI da Covid o Witzel, nesse momento, morto politicamente e totalmente trabalhado na força do ódio.

O Antagonista – Líderes de oposição no Congresso protocolaram duas representações no Exército contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

Luciano Huck – Indignado de ver gente saudável com falsos atestados de comorbidades para furar fila de vacinação.

Diogo Amorim – Ou largamos a garrafa e decidimos juntar as mãos em oração (ainda é tempo) ou a ressaca continuará nos impedindo de viver plenamente.