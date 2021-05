Unimed Sergipe adere à campanha ‘Cooperativismo Solidário’









27/05/21 - 16:23:09

O compromisso social com a população local acompanha a Unimed Sergipe desde o início de sua operação com diversos trabalhos realizados em prol da solidariedade. Em 2021, o time Unimed se junta a outras cooperativas do Estado de Sergipe na campanha ‘Cooperativismo Solidário’, que arrecadará e fará doações de cestas básicas para instituições de apoio e famílias em situação de vulnerabilidade, afetadas pela pandemia.

A iniciativa envolve as cooperativas que fazem parte da Organização das Cooperativas do Estado de Sergipe (Ocese). Os cooperados e colaboradores do time Unimed que quiserem aderir a campanha, podem fazer suas doações de alimentos não perecíveis ou cestas básicas até o dia 3 de julho na sede do Sistema OCESE-SESCOOP/SE, localizada na Av. Augusto Maynard, 247, São José. Ao todo, 14 cooperativas participam da campanha.

“A Unimed Sergipe é uma empresa cujos princípios de cooperação e compartilhamento são marcas fortes da sua existência, fazem parte do seu DNA. Além disso, responsabilidade social e compromisso com as comunidades do entorno fazem parte do sétimo princípio do cooperativismo, o qual a nossa empresa faz questão de praticar. Deste modo, participar com outras cooperativas, desta ação solidária que tem o objetivo de arrecadar alimentos para distribuir com os mais necessitados, neste momento de pandemia, fortalece a Unimed Sergipe e reafirma o compromisso com os seus princípios inalienáveis”, afirma o assessor de sustentabilidade da Unimed Sergipe, Dr.

Rômulo Oliveira.

Também é possível fazer doações em dinheiro até o dia 3 de julho através de pix (chave 15.598.402/0001-07) ou através de depósito ou transferência bancária (Banco 748 – Sicred. Agência 2102, conta corrente 09847-7).

“Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade ao qual está inserido e com este espírito de solidariedade e olhar para o próximo que já faz parte de sua essência, as cooperativas sergipanas que fazem parte do Sistema Ocese idealizaram a campanha Cooperativismo Solidário”, explica a superintendente do Sescoop/SE, Shirllane Bispo.

Assessoria de Imprensa