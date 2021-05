UNINASSAU Aracaju está semifinal do Júri Digital Simulado









27/05/21 - 12:20:59

Disputa nacional é organizada pelo grupo Ser Educacional e conta com a participação de mais de 20 instituições de ensino

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju foi classificada para a semifinal do Desafio Digital Júri Simulado, promovido pelo grupo Ser Educacional. A nova etapa da disputa acontece de 9 a 12 de junho de 2021.

O objetivo do projeto é aproximar a relação entre teoria e prática e possibilitar ao profissional de Direito em formação o contato com os casos ocorridos na vida real. “Queremos cultivar o salutar espírito do embate jurídico e desenvolver o exercício do contraditório, indispensável ao profissional do Direito e proporcionar ao discente o envolvimento em simulada situação da prática forense criminal, objetivando ponderada proximidade com o futuro mercado de trabalho”, explicou a coordenadora do curso de Direito da UNINASSAU Aracaju, Sandra Ferro.

A docente também explica explica que o campeonato acontece com a simulação de um tribunal judiciário, em que, divididos em grupos (dois grupos de debatedores e um júri popular), os alunos debatem sobre um processo real até chegar a um veredicto. “Aqui em Aracaju, eles estão muito empenhados em fazer boas apresentações. Além de ser um momento de grande estímulo, tem sido muito importante para o aprendizado dos discentes”, disse a professora.

Sobre o desempenho dos alunos, Sandra ressaltou que já é possível pensar em uma possível final. “Chegamos até aqui e, se passarmos da semifinal, poderemos ir até onde todos desejam: a grande final. A hora é de praticar, estudar e desenvolver as habilidades e o talento que já existe em cada um dos futuros advogados”, concluiu a coordenadora.

Realização

Para os alunos a participação tem sido uma experiência diferente e que eles consideram realizadora, mesmo para quem já faz estágio. “Participar do Desafio do Júri Simulado tem sido uma experiência realizadora. Embora eu já faça estágio, o júri proporciona uma vivencia completamente diferente e tem me ajudado a ter certeza da área que irei seguir e o caminho que pretendo trilhar como advogada criminalista. Descobri uma oratória que não imaginava ter, assim como a segurança que vem sendo construída. Acredito que é uma experiência ótima para todo estudante em Direito. É uma prévia da prática, é instigante e emocionante”, finaliza a aluna Isabela Meireles, do 5º período de Direito da UNINASSAU Aracaju.

