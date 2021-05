VACINA CONTRA COVID-19 EM ARACAJU: VEJA QUEM PODE SER VACINADO HOJE E O QUE FAZER









27/05/21 - 05:26:33

Em continuidade à campanha de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza nesta quinta-feira (27), a aplicação das duas doses da AstraZeneca é feita normalmente. A da Pfizer é apenas para a 1ª dose. Já a aplicação da Coronavac está restrita à 2ª dose.

Quem pode ser vacinado

Idosos

Pessoas com comorbidades, incluindo gestantes e puérperas, a partir de 18 anos

Pessoas com Deficiência Permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 18 anos ou mais

Pessoas com deficiência permanente grave, sem BPC, de 59 anos

Pessoas com doença renal crônica a partir de 18 anos

Pessoas com síndrome de Down de 18 anos ou mais

Pessoas com autismo de 18 anos ou mais

Profissionais da segurança pública

Profissionais da educação de creches, pré-escolas e no 1º e 2º ano do ensino fundamental a partir de 40 anos (nascidos de janeiro a junho)

Motoristas e cobradores do transporte público da Grande Aracaju de 40 anos ou mais

Pessoas com comorbidades (incluindo grávidas, puérperas e pessoas com deficiência permanente), profissionais de saúde, trabalhadores de educação, trabalhadores de transporte público e forças de segurança e de salvamento poderão receber a primeira dose da Pfizer nas unidades Básicas de Saúde Hugo Gurgel, Adel Nunes, Manoel de Souza, Edézio Vieira de Melo, Santa Terezinha e no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas estarão vacinando esses públicos de 8h às 16h, até domingo (30) mediante apresentação de código.