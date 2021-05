NOTA SOBRE O ASSASSINATO DA CRIANÇA VITOR DA SILVA SANTOS EM CANINDÉ









27/05/21 - 06:40:20

O Partido dos Trabalhadores em Sergipe (PT) vem a público manifestar indignação e cobrar do Estado a apuração do assassinato de Vitor da Silva Santos, criança baleada durante uma operação policial no último domingo, dia 23, na cidade de Canindé do São Francisco.

Vitor, conhecido carinhosamente como “Juninho Cocada”, era uma criança de 11 anos de idade, que estudava em escola pública e trabalhava vendendo doces para ajudar no sustento da família. Foi atingido por arma de fogo durante diligências da Polícia Militar no bairro Olaria, naquele município. Moradores da comunidade têm realizado protestos inconformados com as declarações oficiais.

Nada justifica que o Estado continue agindo com práticas da extrema-direita fascista, exterminando a juventude nas periferias das cidades sergipanas. É dever do Estado garantir proteção integral à criança e ao adolescente preceituada no ECA.

Este partido solicita que a Secretaria de Segurança Pública do Estado e o Ministério Público apurem os fatos e que o Poder Judiciário puna os culpados com rigor exemplar.

Chega de genocídio da população pobre e negra, vidas negras importam.

Aracaju/SE, 26 de maio de 2021

João Daniel

Presidente do PT/SE

Ana Lúcia Vieira

Vice-presidenta do PT/SE

Plínio Pugliesi

Secretário de Comunicação do PT/SE