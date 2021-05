Vereador busca informações sobre linha de créditos para micro e pequenos empresários









27/05/21 - 07:01:36

Pensando em incentivar os micro e pequenos empresários para o pós-pandemia, o vereador Fabiano Oliveira (PP) esteve no Sebrae na manhã desta quarta-feira, 26, para uma reunião com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Marco Pinheiro e com Cleiton Feijó, assessor da Presidência.

Na oportunidade, Fabiano destacou a importância do diálogo para uma retomada segura e aproveitou para buscar informações sobre as linhas de créditos que possuem o aval do Sebrae.

“Desde o início da pandemia o Sebrae tem sido um grande aliado na troca de informações e apoio. Hoje eu vim saber mais sobre o Fundo de Aval para a Pequena e Micro Empresa (FAMPE), quais os caminhos para os empreendedores conseguirem crédito para planejar uma retomada pós-pandemia”, ressaltou o parlamentar.

Marco Pinheiro aproveitou para reforçar que o Sebrae em Sergipe não empresta dinheiro, mas firma parcerias com instituições financeiras com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para os pequenos negócios, além de ampliar o atendimento.

Foto assessoria

Por Hivy Raphaella