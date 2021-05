Zezinho Sobral defende a inclusão digital para professores da rede pública









27/05/21 - 16:14:57

Foi aprovado, na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei que garante R$ 40 milhões em equipamentos para professores da rede pública estadual. Após a sanção, o Estado disponibilizará R$ 5 mil para cada professor adquirir itens como notebooks, acessórios e dispositivos móveis, e mais R$ 70 mensais para contratação de planos de internet até dezembro de 2022. O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) fez a defesa do projeto e destacou a necessidade da valorização e inclusão digital destes profissionais para melhor desempenho de suas funções.

Na opinião de Zezinho Sobral, este é um apoio importante no sentido de modernizar e qualificar a educação pública estadual e promover inclusão digital dos professores que precisaram migrar seu trabalho para o meio digital. “Em função da pandemia, as aulas online se tornaram um grande desafio para professores, alunos, corpo diretivo e pais. É um momento de adaptação às tecnologias. A partir de agora, com o projeto aprovado, os professores sergipanos terão condições de ministrar aulas remotas em casa, garantindo o ensino com qualidade de forma segurança de qualidade aos nossos alunos, de forma segura”, destacou o deputado.

Zezinho Sobral reforça que o investimento facilitará o trabalho do professor, o que reverterá positivamente no aprendizado do aluno sergipano. O Projeto integra a ação ‘Educação Mais Conectada’ que visa garantir a efetiva continuidade do Programa de Inovação Educação Conectada, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). “Os profissionais deverão comprovar a aquisição dos equipamentos através de nota fiscal e se responsabilizar pela qualidade, conservação e uso correto destes. É uma conquista importante para os professores e para toda a rede estadual de educação”, comemorou Zezinho Sobral.

A preocupação em integrar jovens digitalmente e disponibilizar a tecnologia como instrumento de ensino e de inclusão social já fazem parte do trabalho de Zezinho Sobral. Em janeiro de 2020, o deputado destinou emendas impositivas para compra de computadores para laboratórios de informática das escolas estaduais de Laranjeiras. As unidades beneficiadas pelos recursos foram as escolas estaduais Cônego Filadelfo, João Ribeiro e Professora Zizinha Guimarães e os equipamentos já foram entregues.

“Tenho lutado por mais equipamentos de informática nas escolas, já apresentei emendas impositivas para compra de computadores para escolas estaduais de Laranjeiras. Trabalho para que o aluno da educação pública de Sergipe tenha a mesma qualidade de ensino que o aluno da rede particular e que o professor sempre tenha excelentes condições de trabalho”, pontuou.

Fonte e foto assessoria