Ação socioambiental orienta condutores de veículos em Aracaju









28/05/21 - 12:24:13

O Maio Amarelo foi realizado em conjunto pela UNINASSAU e SMTT, em Aracaju

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realizou, na última semana, no Parque Augusto Franco (Sementeira), o segundo dia de conscientização em alusão ao Maio Amarelo. O evento, que aconteceu em parceria com a Superintendência de Transportes de Trânsito – SMTT, teve início no dia 18 e orientou as pessoas que foram ao local para receber a vacina contra a Covid19 sobre direção segura.

O coordenador de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Cícero Gonçalves, e a coordenadora do curso de Pedagogia, Eliane de Andrade, da UNINASSAU estiveram presentes no evento distribuindo os lixocar, que são sacos de lixo destinados a manter a higiene no interior dos veículos. “Foi muito importante fazer a distribuição para que as pessoas possam colaborar com a higiene e a preservação do planeta, principalmente nesse tempo de pandemia, evitando jogar resíduos na rua”, disse Eliane.

Durante a ação, os servidores da SMTT, em conjunto com os colaboradores e professores da UNINASSAU, também alertaram os motoristas para o risco da direção insegura. Aconselharam as pessoas a guiar com cuidado e ressaltaram que, no Brasil, o trânsito faz vítimas tanto quanto as doenças graves.

“Orientamos os condutores a guiar com responsabilidade, não ingerindo álcool, respeitando os limites de velocidade e evitando ultrapassagens imprudentes”, observou Cícero. Ele ressaltou que a parceria da UNINASSAU com a SMTT continua com novas ações a serem definidas nos próximos meses.

Fonte e foto assessoria