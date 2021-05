Banese assume folha de pagamento da prefeitura de Graccho Cardoso









28/05/21 - 14:16:34

Decisão da gestão municipal foi baseada no portfólio de serviços do banco e oferta de melhores condições para os servidores municipais

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) vai operar a folha de pagamento dos servidores da prefeitura de Graccho Cardoso. Com a medida, os funcionários municipais já receberão os salários de maio por meio da instituição financeira, que foi escolhida pela gestão municipal por oferecer um vasto portfólio de produtos e taxas mais atrativas que os concorrentes, como afirma o prefeito José Arakem Aragão.

Para que os novos clientes tenham em mãos o novo cartão no dia do pagamento, o Banese realiza até o meio dia desta sexta-feira (28) um mutirão de atendimento ao público na cidade. Também estão sendo realizados os serviços de adesão, atualização de senha e acordos financeiros junto ao Banese Card.

Desde a quarta-feira (26) que a equipe do Banese está na escola municipal Jardim de Infância Adnan Garcia, para atender e esclarecer as dúvidas dos servidores sobre a transição e os produtos ofertados pelo banco.

“A cidade está bem-estruturada para atender os clientes, pois, além de possuir um correspondente bancário eficiente, também recebeu um caixa eletrônico no prédio da antiga prefeitura”, informa a gerente Regional do Banese, Joselene Prata.

O prefeito José Arakem destaca, ainda, que a decisão de migrar a folha de pagamento para o Banese ocorreu após a equipe da prefeitura realizar minuciosa pesquisa sobre o banco, e verificar que a instituição possui vasta rede de atendimento no Estado, com vários pontos nas cidades do interior e em povoados sergipanos.

“Pesquisei também questões como taxas praticadas, produtos ofertados e acessibilidade e, sem dúvida, o Banese foi a melhor opção para fornecer um serviço de qualidade aos nossos funcionários. Ademais, é o banco do nosso Estado e temos que prestigiá-lo”, enfatizou.

SALÁRIOS EM ATRASO

De acordo com José Arakem, a linha de crédito que o Banese está oferecendo, para que servidores públicos de diversos municípios sergipanos antecipem salários em atraso, foi também um dos motivos que o levou a escolher o banco como parceiro da atual gestão. O prefeito assumiu a administração da cidade com os salários de dezembro e o 13º dos funcionários municipais em atraso.

Ele salienta, ainda, que já está em tramitação na Câmara de Vereadores o Projeto de Lei que permite ao município parcelar os salários atrasados. Caso seja aprovado, o Banese poderá disponibilizar a linha de crédito para que os servidores possam contratar a antecipação dos vencimentos, se assim desejarem.

“Estou na vida pública há 30 anos e sei o quão difícil é, para qualquer pessoa, terminar o ano com salários em aberto. Como não queremos enviar a questão para precatórios assumimos esse compromisso com os servidores, de fazer um Projeto de Lei que lhes garanta o recebimento dos atrasados de 2020. Assim, os funcionários poderão ter esses valores restituídos, em forma de empréstimo”, garante José Arakem.

Andréa Moura

Assessoria de Imprensa / Grupo Banese