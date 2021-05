CORPO DE BOMBEIROS INICIA PERÍCIA SOBRE INCÊNDIO NO HOSPITAL NESTOR PIVA









28/05/21 - 10:59:06

As equipes do Corpo de Bombeiros já iniciaram a perícia para identificar a causa do incêndio no Hospital Nestor Piva, na manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que as chamas tenham iniciado no ar-condicionado do setor que atende pacientes de Covid-19. Cerca de 20 bombeiros atuaram no combate às chamas.

Após controlar as chamas do incêndio, as equipes do Corpo de Bombeiros já iniciaram a perícia para identificar a causa do incêndio no local.