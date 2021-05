Deputado Luciano Bispo se solidariza com pacientes do Nestor Piva









28/05/21 - 15:41:46

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo se silidarizou na manhã desta sexta-feira, 28, com os pacientes que estavam internados na ”Ala Clínica’ e ‘Ala Covid’ da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva e foram surpreendidos com um incêndio, tendo que ser transferidos às pressas para outras unidades de saúde na capital e no interior. Quatro pacientes morreram.

“Quero prestar minha solidariedade neste momento difícil a todos os pacientes e aos familiares, além de enaltecer o empenho de todos os profissionais de saúde, dos bombeiros, do Samu, das polícias e Guarda Municipal, enfim, aos que somaram para ajudar e transferir com segurança os pacientes para outras unidades de saúde em meio a essa situação tão dolorosa em nossos corações”, afirma.

Luciano Bispo desejou forças ao prefeito Edvaldo Nogueira e a toda sua equipe para que possam superar essa adversidade. “Estamos todos em orações pela estabilidade na prestação dos serviços públicos”, observa.

Entenda

Por volta das 6h40 desta sexta-feira, foi detectado um incêndio na ‘Ala Clínica’ e ‘Ala Covid’ da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva , sendo necessária a ajuda de equipes intersetoriais do município de Aracaju e do Estado para dar suporte necessário à operação de transferência de pacientes e funcionários.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e houve a necessidade de evacuação e isolamento total da UPA. Trinta e cinco pacientes que estavam internados na unidade foram transferidos para os hospitais de Urgência (Huse), da Polícia Militar (HPM), Santa Isabel, Senhor dos Passos, Primavera, Hapvida, Fernando Franco e leitos do Caps Jael Patrício. Demais usuários do SUS que recebiam atendimento porta aberta e funcionários que inalaram fuligem também foram transferidos pelo SAMU. Quatro pacientes vieram a óbito.

A pediatria do Hospital Fernando Franco foi adaptada para atendimento clínico; mantendo-se, contudo, os atendimentos pediátricos na unidade. A área onde ocorreu o incêndio está isolada e o espaço não atingido será equipado para atendimento ao público.

