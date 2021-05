EM NOTA, SMTT DIZ QUE ESTÁ ACOMPANHANDO NEGOCIAÇÃO DOS RODOVIÁRIOS









28/05/21 - 07:19:20

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju está acompanhando as negociações entre o grupo Progresso e os seus funcionários, já que se trata, exclusivamente, de uma paralisação por questões trabalhistas, e para minimizar os prejuízos aos usuários do transporte coletivo, a SMTT entrou em contato com as demais empresas que fazem parte do sistema, e linhas de ônibus estão operando com intervalo menores para reduzir o máximo possível o tempo de espera dos passageiros.

Em relação à vacinação, a SMTT esclarece que motoristas e cobradores estão sendo vacinados diariamente, seguindo cronograma determinado pela Prefeitura de Aracaju. Segundo dados obtidos com a Saúde, 50% dos motoristas e cobradores com mais de 40 anos se cadastraram para receber a vacina e destes, 80% estão com o código validado. Os cadastros que ainda estiverem em análise serão liberados gradativamente. A SMTT reforça que todos os motoristas e cobradores que estão dentro do cronograma serão vacinados.