Estado celebra contratos com BB pra reestruturação rodovias: Itabaianinha a Tobias Barreto e Campo do Brito a Lagarto









28/05/21 - 05:18:03

Obras se somarão ao Pró-Rodovias para melhorar a infraestrutura do estado, oferecer maior segurança à população que utiliza as vias e ajudar na geração de emprego e renda

O governador Belivaldo Chagas, em reunião nesta quinta-feira (27) com o gerente-geral do Banco do Brasil em Sergipe, Luciano Airton Moretto Tumelero, a gerente de relacionamento do banco, Edênia Teodoro, e o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Marco Antônio Queiroz, celebrou dois contratos pelo BB Setor Público, que possibilitarão a execução de obras para reestruturar a rodovia que liga Itabaianinha a Tobias Barreto e reconstruir a via que liga Campo do Brito e Lagarto.

“O primeiro trecho é fruto de uma renegociação de dívidas, através da linha de crédito BB Financiamentos, no valor de R$ 31,1 milhões. Com a diferença positiva de valores entre o contrato anterior e o atual, vamos conseguir implantar a rodovia Itabaianinha-Tobias Barreto, melhorando os acessos entre as regiões Sul e Centro Sul do estado”, explicou o governador.

O segundo trecho se dará através de uma operação de crédito no valor de R$ 18,1 milhões junto ao Banco do Brasil. Por meio da operação, serão executados serviços para a reestruturação do trecho de 28,8km de parte da Rodovia SE-170, entre a SE-170 (trevo de Campo do Brito) e a SE-270, em Lagarto.

“Essas obras são importantíssimas, pois vão se somar ao Pró-Rodovias para continuarmos neste trabalho tão importante que está mudando a face do nosso estado com uma melhor infraestrutura, gerando emprego e renda para os sergipanos”, destacou Belivaldo.

Fonte e foto assessoria