Governo amplia serviço de Hemodiálise no Hospital Regional de Estância









28/05/21 - 05:55:58

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) ampliou o serviço de nefrologia no Hospital Regional de Estância. A unidade conta com 10 pontos de hemodiálise, que trazem melhoria na qualidade da assistência aos pacientes que necessitam do serviço. Quatro desses pontos foram implantados no dia 20 de março, e são voltados aos pacientes Covid-19, internados na Unidade de Terapia Intensiva.

A implantação dá continuidade aos trabalhos de melhorias na rede de saúde de Sergipe. Conforme a Superintendente da unidade, Luara Carvalho, além de disponibilizar o serviço para os pacientes do hospital, a ampliação trará inúmeros benefícios às demais regionais de saúde.

“Inicialmente foi implantado o serviço da hemodiálise na UTI Covid-19, agora ampliamos o serviço de nefrologia para unidade inteira. Antes da implantação, os pacientes que estavam passando pela diálise, e precisavam com caráter de urgência, eram encaminhados para o Hospital João Alves, quando não era urgência eles faziam em uma rede conveniada, aqui em Estância. Agora, todo paciente com necessidade de diálise é realizado aqui mesmo”, disse.

A superintendente ainda acrescenta que a ampliação trará muitos benefícios, que alcança todo estado, já que os leitos ficam disponíveis para qualquer paciente do Sistema Único de Saúde (SUS). “Além de não sobrecarregarmos o Hospital João Alves com os nossos pacientes, ainda conseguimos resolver a demanda de outras regionais, caso necessário. Para os nossos pacientes também tem a comodidade, melhora o prognóstico, porque a agilidade é maior, se eu consigo fazer uma hemodiálise em um tempo menor, não preciso ficar aguardando, então, conseguimos, muitas vezes retirar o paciente de um quadro agudo”, destaca.

Ascom/SES