"GOVERNO ARRECADOU R$ 423 MILHÕES A MAIS EM 2021", AFIRMA DEPUTADO









28/05/21 - 14:48:51

Após analisar o relatório resumido da execução orçamentária do Governo do Estado de Sergipe, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) informou que a Receita Corrente Líquida aumentou R$ 423 milhões em 2021. De acordo com Georgeo, ao comparar os dados contidos no relatório divulgado no site da Secretaria Estadual da Fazenda, o primeiro quadrimestre de 2021 teve um aumento em relação ao mesmo período do ano passado.

Georgeo explica que a arrecadação do Estado só aumenta a cada ano. O deputado disse que também fez a comparação dos dados com o primeiro quadrimestre de 2019, quando ainda não havia pandemia no Brasil e mesmo assim, 2021 teve um crescimento de 15%. “O que está bem claro nos dados divulgados pela Sefaz é que a cada ano, a arrecadação só cresce em Sergipe”

“Comparando 2021 com 2020, as receitas cresceram R$ 423 milhões. É importante frisar que ano passado, o Governo recebeu vários recursos extras do Governo Federal que não tivemos este ano. Ao compararmos este ano com 2019, quando nem existia pandemia, o crescimento foi de R$ 436 milhões. Ou seja, esse crescimento de 2021 se deve, principalmente, ao aumento da arrecadação das receitas do FPE e ICMS, só este cresceu R$ 193 milhões no período citado”.

Para Georgeo, é o momento do Estado olhar pelo funcionalismo público. “Com todo este aumento na arrecadação de Sergipe, não há mais justificativa para os servidores públicos estarem sem a recomposição da inflação, por exemplo. É a hora do Governo conceder esse benefício que é um direito constitucional dos servidores. No entanto, isso deve ser feito observando-se a responsabilidade fiscal”.