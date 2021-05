Incêndio atinge o Hospital Nestor Piva em Aracaju. Dezenas de ambulâncias no local









28/05/21 - 07:55:32

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira (28) no Hospital Municipal Nestor Piva, na Zona Norte de Aracaju, e interrompe uma das vias da avenida Maranhão.

Pacientes estão sendo retirados da UPA e sendo colocados na área externa. Eles serão levados pelo Samu para outros hospitais. Pacientes e acompanhantes estão desesperados e dezenas de ambulâncias estão se deslocando para o local para atender os pacientes e que estão sendo encaminhados para outros hospitais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, no local há 28 pacientes em enfermarias com a doença, o que provocou muita movimentação para atender as pessoas.

O Corpo de Bombeiros já está no local auxiliando os profissionais de Saúde e prestando orientação para manter os pacientes em segurança.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão chegando à unidade com cilindros de oxigênio.

Em nota, a SMS afirmou que o princípio de incêndio ocorrido no hospital municipal Nestor Piva foi controlado

Foto Redes sociais