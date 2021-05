INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA INICIA PERÍCIA SOBRE INCÊNDIO NO NESTOR PIVA









28/05/21 - 16:23:18

O Instituto de Criminalística (IC) iniciou a perícia para identificar as causas que originaram o incêndio registrado na manhã desta sexta-feira (28), na Unidade de Pronto Atendimento Nestor Piva, localizado na avenida Maranhão, em Aracaju. As chamas tiveram início nas primeiras horas da manhã e atingiram a ala que atende pacientes com a Covid-19.

O IC encaminhou quatro peritos criminais para perícia no local das chamas. Atuam na identificação das causas do incêndio quatro peritos, sendo dois engenheiros e dois físicos. O diretor do Instituto de Criminalística, Luciano Homem, explicou que a perícia da instituição está focada na identificação de elementos relativos ao incêndio.

“Os peritos estão fazendo os levantamentos no local do incêndio que atingiu a Unidade de Pronto Atendimento Nestor Piva, na manhã desta sexta-feira. Os peritos buscam a identificação da origem do incêndio e a dinâmica do que ocorreu no local”, detalhou o diretor do Instituto de Criminalística.

Informações e foto SSP