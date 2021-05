IVAN LEITE DIZ QUE ESTÁ COM CÂNCER E QUE JÁ PASSOU POR UMA CIRURGIA









28/05/21 - 14:02:48

Na noite desta quinta-feira, 27, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Estância, Ivan Leite fez um vídeo muito emocionante, comovente e revelador.

Da janela de sua casa, como de costume o engenheiro costuma contemplar a natureza, a obra de Deus. E nesta noite, o filho de Dr. Jorge Leite, apreciava a lua (noite de lua ainda cheia) para informar uma notícia muito desagradável: está com um câncer, mas que já passou por uma cirurgia e encontra-se em recuperação.

Na postagem, amigos, familiares, políticos e apreciadores de Ivan Leite, deixavam mensagens de solidariedades e encorajamento para enfrentar essa terrível doença. Até o horário (11h36) do fechamento dessa matéria, já tinham: 298 curtidas, 109 comentários e 539 visualizações.

Acompanhe a baixo o relato da declaração que Ivan Leite fez:

DESCONFIOU

“Preciso compartilhar com vocês, uma notícia que não é muito gostosa, uma notícia que não é muito boa, mas que faz parte da vida. Há menos de dois meses, eu desconfiei que estava com problema de saúde, pesquisei, descobrir, e, a descoberta que era um câncer. Esse câncer, eu rapidamente fiz uns exames necessários para fazer uma cirurgia, fiz a cirurgia no dia 13 de maio, Dia da Libertação dos Escravos (quem sabe, antes do dia ser escolhido eu liberei imediatamente. Quem sabe eu me libertarei da escravidão do câncer? Em parte, posso dizer que sim)”.

CIRURGIA

“O tumor foi todo ele retirado, mas precisarei fazer um acompanhamento; precisarei fazer uma quimioterapia. É uma palavra pesada, mas que eu recordando, até recentemente, quando qualquer amigo ou parente dizia estar com câncer, a minha reação imediata é de extrema solidariedade, extrema dor por aquela pessoa. Enfim, agora sou que estou”.

O IVAN DE SEMPRE

“Estou enfrentando essa situação até que bem, espero continuar com esse astral, espero continuar como o Ivan de sempre e espero continuar tendo o apoio de todos aqueles que gostam de mim, e de todos aqueles que tenham apreço por mim”.

ESCONDEU

“Eu escondi de minha mãe, para ela não se preocupar que ia fazer a cirurgia, mas agora eu já posso contar para ela, que fiz a cirurgia e que está tudo bem, e se Deus quiser já estaremos aí breve, sem nenhum risco pendente”.

AGRADECIMENTOS

“Agradecer a Adriana, minha esposa, que acompanhou vinte e quatro horas esse período, e cujas orações e choros, certamente, servem para mitigar a minha dor, servem para mitigar as minhas preocupações. Agradecer aos meus filhos: Ivete, extremamente preocupada, o meu filho Jorge, por estarem também orando e que breve o pai esteja bem. Aos amigos, peço desculpas por ter omitido, mas omitido por uma razão simples, eu achava que não podia compartilhar a dor, quando eu achava que não tinha perspectiva de ver uma cura. A dor foi ultrapassada, a cura está possível e que a vontade de Deus prevaleça”.

FÉ EM DEUS

“Eu não tenho a fortaleza da fé como pessoas que me cercam, como minha mãe, como minha esposa e como meus filhos têm, mas tenho fé em Deus, a fé em Deus me leva a agradecer tudo que já tive, e tudo que já tive até hoje é muito, e muito mesmo, e sou feliz por ter tido”.

RECOMENDAÇÃO

“Gostaria de aproveitar essa oportunidade, em que, evidentemente dessa declaração peculiar, muitos prestaram atenção nas minhas palavras, para fazer uma recomendação, que eu tenho muito insistentemente feito para terceiros, mas que dei uma discuidadazinha comigo: façam os exames preventivos. Esse meu câncer, se eu tivesse feito os exames preventivos há um ano ou dois anos atrás, ele teria totalmente chispado com uma cirurginhazinha simples muito rápida, mas infelizmente eu facilitei. Facilitei postergando o exame, adiando, achando como estava bem, que não precisava fazer, mas é muito importante o exame preventivo”.

PREVENÇÃO

“Homem ou mulher previnam-se, para evitar passar pela dificuldade que atualmente eu estou passando. Mas espero que todos possamos ter alegria, de admirarmos outras luas tão bela quanto essas por aqui, por muito e muito tempo”.

CONCLUSÃO

“Obrigado meus amigos, pela compreensão, pelas orações, que certamente sei que muitos farão”.

Uma boa noite!

Ivan Leite – 28/05/2021

Por Magno de Jesus – A Tribuna Cultural