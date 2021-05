Juntos, mas separados

O PT sergipano e os partidos governistas parecem um casal a caminho do divórcio litigioso: ainda permanecem juntos de corpos, porém já separados em ideias. Desde que decidiram disputar a Prefeitura de Aracaju contra um aliado do governador Belivaldo Chagas (PSD) que, tacitamente, os petistas romperam uma aliança política de anos. Quebraram o cristão que os unia. Embora continuem no mesmo barco, os vermelhinhos sabem que o governador não sonha em lhes entregar o timão. Ademais, o visível “namoro” dos governistas com o ainda opositor André Moura (PSC) é um sinal claro de que muitos comandados de Belivaldo querem ver o PT pelas costas. A separação de papel passado e tudo deverá ocorrer quando o senador Rogério Carvalho (PT) anunciar a sua candidatura ao governo de Sergipe. Feito o distrato contratual que ainda os une aos petistas, os governistas escancaram de vez a porta do grupamento para recepcionar André Moura, convidando-o a subir no palanque como candidato a senador ajudá-los a derrotar nas urnas o novo adversário. Crendeuspai!

Bom exemplo

O vereador de Lagarto, Rubinho do Tanque (SD), resolveu transformar a metade do salário em cestas básicas. Pelos próximos quatro meses, o distinto doará 50% do seu subsídio líquido para que uma empresa compre e entregue cestas de alimentos a entidades filantrópicas daquele município. O salário bruto de um parlamentar lagartense é R$ 10.122,00 e o líquido pouco mais de R$ 8 mil. Tomara que o bom exemplo de Rubinho seja seguido por outros políticos, principalmente por muitos prefeitos sergipanos, que recebem salários de marajá. Home vôte!

Forró Caju na telinha

A TV Alese (canal 5.2) vai divulgar o Forró Caju 2021. A decisão foi anunciada pelo diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, Irineu Fontes, após reunião com o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, Luciano Correia. A festa junina acontecerá de 17 a 30 de junho e contará com uma centena de atrações sergipanas. Serão 100 horas de exibição online por causa da pandemia da covid-19, sendo transmitida pelo canal da Prefeitura no Youtube. Luciano festejou a parceria com a Assembleia para divulgar a nossa principal raiz cultural, que são os festejos juninos e o Forró Caju em Casa. Legal D+!

Verba carimbada

O discurso do deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) contra o projeto de uma ciclovia ligando Aracaju a Salvador contrariou muita gente que defende a ideia. Os partidários da proposta garantem que o emedebista ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. “Os R$ 200 milhões para a construção da ciclovia são verba carimbada, não podendo serem remanejados para as obras de duplicação da BR-101, como pensa Zezinho”, explicou um “ciclovista” juramentado. Ah, bom!

Braços na seringa

Os trabalhadores da limpeza pública de Socorro começaram a ser vacinados contra a covid-19. A imunização foi iniciada após a categoria ter cruzados os braços pela vacina. A ameaça de greve também levou a Prefeitura de Aracaju a imunizar os garis e margaridas da capital. Em Socorro, 107 trabalhadores da limpeza pública já colocaram os braços na seringa, devendo a imunização prosseguir até que todos sejam vacinados. Maravilha!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “A indignação é um carro que não pode ter freios. O carro da amargura é que não pode ter acelerador, senão a gente capota”. Então, tá!

Faltou com a verdade

A Comissão Estadual da Verdade cometeu um erro grave ao omitir no relatório final o nome do professor universitário Afonso Nascimento. O competente educador reclama que foi “apagado na edição das gravações e no documento escrito da Comissão, embora tenha atuado firmemente nos depoimentos das pessoas atingidas em seus direitos humanos pelo regime militar. Indignado com a descortesia, o professor Afonso Nascimento exige, com justa razão, um pedido de desculpas da Comissão Estadual da Verdade. Misericórdia!

Celular e direção

Mais de 19% dos motoristas das capitais usam o celular enquanto dirigem. Isso significa que de cada cinco pessoas, uma afronta a lei. Feita pelo Ministério da Saúde, a pesquisa também mostrou que as pessoas com idades entre 25 e 34 anos (25%) e com maior escolaridade (26,1%) são as que mais assumem esse comportamento de risco. Os motoristas com nível superior também são os que mais recebem multas por excesso de velocidade e que associam o consumo de bebida alcoólica e direção. Danôsse!

Morte lamentada

E o presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, lamentou a morte do ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. O demista lembrou o trabalho realizado em Aracaju pelo paranaense quando João Alves Filho foi prefeito da capital sergipana pela primeira vez. Arquiteto de formação, Lerner foi três vezes prefeito de Curitiba e ficou muito conhecido pelo sistema integrado de transporte público daquela capital, concebido por ele na década de 1970. Descanse em paz!

Visita aliada

Quem esteve, ontem, com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) foi o deputado federal Fábio Henrique, presidente do PDT em Sergipe. “Aproveitamos para conhecer um pouco mais o trabalho que está sendo feito em Aracaju visando combater a pandemia da covid”, afirmou o parlamentar. Nogueira e Fábio também conversaram sobre projetos, obras em andamento na capital e futuros investimentos previstos pela Prefeitura. Embora não tenham revelado, os dois também tricotaram sobre as eleições de 2022 em Sergipe. Marminino!

Arca encantada

Celebrando 40 anos de arte, a cantora, compositora e atriz Joésia Ramos presenteia os sergipanos com o lançamento do vídeo-show ‘A Arca Encantada’. O trabalho será lançado neste sábado e traz 16 canções introduzidas por breves depoimentos de artistas brasileiras. A transmissão acontecerá a partir das 17h, no canal oficial da cantora no Youtube. “Esse novo projeto se chama ‘A Arca Encantada – trabalhos de mulheres’ porque tem mar, velas, timão e navegação estelar, o lugar da criação, da magia do som das palavras destas mulheres”, explica Joésia Ramos. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal A Notícia, em 4 de maio de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias