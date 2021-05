McDonald’s inaugura mais uma unidade em Aracaju









28/05/21 - 15:49:26

O McDonald’s inaugurou, nesta sexta-feira (28), mais um restaurante em Aracaju, o sétimo da rede instalado na capital sergipana e o oitavo da Área Metropolitana. O novo Méqui está localizado no coração da Praia Formosa, no charmoso bairro Treze de Julho, que liga o centro da capital à zona sul.

A nova unidade do McDonald’s operará todos os dias, contando com Drive-Thru e retirada no balcão para viagem, seguindo os decretos municipais de segurança e combate à pandemia da Covid-19. O estabelecimento tem 278,03m² de área construída, conta com 22 vagas de estacionamento e gerou 55 empregos diretos.

A operação do restaurante conta com o programa McProtegidos, iniciativa da rede aplicada por todo o Brasil, cujo objetivo é conscientizar sobre a importância de respeitar o distanciamento social, além de reforçar as medidas de higiene, visando um ambiente ainda mais seguro no período da pandemia. A unidade conta com placas de acrílico nos balcões e Drive-Thru, dispensers de álcool em gel pelo salão, distanciamento nas mesas, adesivos de orientação nas filas, além do uso de equipamentos de segurança pelos funcionários, como máscaras, viseiras e luvas. Devido aos decretos estadual e municipal, os horários e datas de funcionamento dependem das regras estabelecidas pelas autoridades locais.

Modernização

A nova unidade da Praia Formosa está adequada ao conceito do McDonald’s, com espaço e identidade visual mais modernos, conectados e tecnológicos, oferecendo mais conveniência na experiência do consumidor. São quatro totens de autoatendimento presentes no estabelecimento, além de menu board digital.

Serviço

McDonald’s Praia Formosa

Horário de funcionamento: Domingo a quarta-feira, das 10h à 0h, de quinta-feira a sábado, das 10h às 4h (seguindo os decretos municipais de segurança e combate à pandemia da Covid-19).

Endereço: Praia Formosa, Treze de Julho – Aracaju

Fonte e foto assessoria