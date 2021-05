INTERNOS E SERVIDORES DO COMPAJAF E HCTP SÃO VACINADOS CONTRA A COVID-19









28/05/21

Imunização tem como objetivo conter a disseminação da Covid-19 no contato entre presos e sociedade

A imunização contra a Covid-19 tem avançado no sistema prisional de Sergipe. Com a autorização por parte do Ministério da Saúde e a distribuição de doses da vacina pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) para as secretarias municipais, a Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc), os internos e servidores do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf) e do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) foram imunizados nesta semana.

No Compajaf, localizado no bairro Santa Maria, em Aracaju, a imunização teve início na segunda-feira, 24 de maio. Na unidade prisional foram vacinados 571 internos e 236 funcionários da Fundação Reviver. Já no HCTP, também situado na capital, foram imunizados 110 internos e 13 servidores. Os policiais penais, por estarem incluídos no plano de imunização nos grupos que representam as forças de segurança, já estavam sendo vacinados contra a Covid-19.

Nas unidades prisionais que ficam localizadas nos demais municípios do estado, a campanha de imunização segue orientações e critérios estabelecidos localmente, não havendo critério específico. Na cidade de Areia Branca, os internos da Cadeia Pública com 40 anos ou mais e que possuem comorbidades estão sendo imunizados contra a Covid-19.

O secretário Cristiano Barreto destacou que a imunização dos internos e servidores é essencial para conter a disseminação da Covid-19 em toda a população sergipana. “A vacinação é para garantia da saúde e integridade física dos internos e servidores do sistema prisional e da população como um todo, em razão do contato que existe entre familiares e presos durante os dias de visita. A imunização possibilita uma maior segurança para toda a população”, assinalou