OPERAÇÃO DE COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL RESULTA EM DOIS FLAGRANTES









28/05/21 - 16:07:13

A Polícia Militar divulgou nesta sexta-feira (28), os resultados da Operação ‘Parador 27’. A ação, realizada entre os dias 25 e 27 de maio, faz parte de uma mobilização nacional para combater a violência sexual de crianças e adolescentes nas rodovias do país e buscar pontos de prostituição ou vulnerabilidade desse público.

A operação foi articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi). Nas rodovias federais o trabalho está sendo feito pela Polícia Rodoviária Federal.

Na Operação Parador 27, a Polícia Militar do Estado de Sergipe realizou dois flagrantes, um no município de Nossa Senhora das Dores e o outro no município de Malhada dos Bois, e fiscalizou 30 municípios do estado, sendo que em 13 destes houve o apoio da Polícia Civil, através da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci). O mês de maio foi escolhido por fazer alusão ao combate à exploração sexual infantil.

A ‘Parador 27’ aconteceu de forma simultânea em todos os estados da federação. Esta é a primeira vez que as PMs atuaram ao mesmo tempo em uma operação rodoviária.

Canais para denunciar

As denúncias feitas por meio do 190, 181, Disque 100 e do Ligue 180 são gratuitas e podem ser anônimas. Qualquer pessoa pode acionar o serviço, que funciona diariamente, 24 horas. Entre os grupos atendidos pelo Disque 100, estão crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Já as denúncias de violência contra a mulher são registradas pelo Ligue 180.

Com informações da PMSE