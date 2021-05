PC APREENDE EM ARACAJU ANABOLIZANTES ENVIADOS PELOS CORREIOS DO RJ









28/05/21 - 09:30:49

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc), após recebimento de denúncia anônima sobre a comercialização de anabolizantes em academias, iniciaram investigações para encontrar a droga. As apreensões foram divulgadas nessa quinta-feira, 27.

Os policiais aguardavam o recebimento dos anabolizantes pelos destinatários e anunciaram a apreensão. A origem dos produtos é de dois remetentes do Rio de Janeiro. Todos envolvidos já foram ouvidos na delegacia.

A maioria dos produtos é importada e está na lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como produtos controlados. Essa lista também define quais são os materiais equiparados a entorpecentes, e que devem ser reprimidos pela Lei do tráfico de entorpecentes. A apreensão feita pelo Denarc também também atende à respectiva lei.

“O inquérito policial foi instaurado para apurar se os anabolizantes seriam para consumo próprio ou para comercialização. Se houver comercialização, é um crime equiparado ao tráfico de drogas, as penas são as mesmas”, pontua o delegado Hugo Leonardo.

A PC de Sergipe entrará em contato com a delegacia especializada do Rio de Janeiro, para fornecer as informações levantadas. De acordo com apurações já feitas, as fontes também mandam os anabolizantes para outros estados do Brasil.

Fonte e foto assessoria