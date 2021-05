POLÍCIA DESARTICULA UM DESMANCHE DE MOTOCICLETAS ROUBADAS EM ITABAIANA









28/05/21 - 05:11:49

Uma ação conjunta entre policiais civis da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) de Itabaiana e policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) resultou na prisão em flagrante de Gutierriz Gois Silva. Ele é investigado pelos crimes de roubo majorado e receptação qualificada. A detenção ocorreu na manhã dessa quinta-feira (27).

Dando seguimento às diligências, já em Aracaju, também foi preso em flagrante José Renilson Santos Júnior. Ele foi detido com apoio do Grupo Tático Operacional (GTO) da Guarda Municipal da capital. Ele também é investigado pelas práticas dos mesmos delitos pelos quais foi detido Gutierriz.

De acordo com as investigações, Gutierriz mantinha no povoado Junco, em Itabaiana, uma oficina onde realizava o desmanche e a adulteração dos sinais de identificação de motocicletas que tinham sido roubadas. Na ação policial, foram recuperadas três motocicletas, quatro celulares e documentos roubados.

As investigações prosseguem no sentido de identificar outros envolvidos nas práticas delitivas. A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.