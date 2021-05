Prefeito acompanha o trabalho dos órgãos no Nestor Piva









28/05/21 - 15:22:13

O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou, durante toda a manhã desta sexta-feira, 28, o trabalho das equipes da Prefeitura de Aracaju no Hospital Municipal Nestor Piva, zona Norte da capital, após a ocorrência de um incêndio, prontamente controlado, na ala para atendimento de pacientes de covid-19 da unidade hospitalar. Assim que foi informado do fato, Edvaldo se deslocou para o local para orientar as equipes da administração municipal na adoção das medidas necessárias e para verificar o andamento do trabalho.

“Foi uma grande fatalidade, mas conseguimos adotar medidas rápidas. As equipes da Prefeitura entraram em ação para que os pacientes fossem transferidos e o incêndio, controlado. Todos os pacientes que estavam na unidade foram levados para outros hospitais, evitando que houvesse maior gravidade. Infelizmente, ocorreram quatro óbitos, e aqui quero expressar meus sentimentos e solidariedade aos familiares das vítimas”, declarou o prefeito.

O gestor ressaltou que a Prefeitura já está em busca de uma nova unidade hospitalar para redirecionar os atendimentos do Nestor Piva, garantindo assistência à população, enquanto a UPA estiver com a área afetada isolada. “É um momento difícil da pandemia e precisamos de outra unidade que possa receber pacientes de covid. Já iniciamos as tratativas para que ocorra o quanto antes, o que mostra a nossa eficiência, nosso trabalho para garantir o atendimento em saúde da população. A ala afetada do Nestor Piva está isolada e se manterá desta forma enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros verificam as causas. A perícia está sendo feita e muito em breve saberemos o que originou o incêndio”, enfatizou.

Edvaldo também agradeceu as equipes intersetoriais do Município e Estado pela atuação rápida no incidente. “Agradeço a todos. Aos profissionais de Saúde que foram maravilhosos e evacuaram o prédio rapidamente, removendo as pessoas e evitando uma tragédia maior. Também agradeço profundamente às equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Samu, Defesa Civil municipal e estadual, todos os órgãos que se envolveram para evitar que uma tragédia maior acontecesse. E agradeço, ainda, a solidariedade das pessoas que vieram contribuir, trouxeram água, toldos, e se somaram”, reforçou o prefeito informando que a Prefeitura estruturou um espaço para atendimento psicológico e para o fornecimento de informações para familiares e trabalhadores do hospital.

Atuação

Desde as primeiras horas desta sexta-feira, diversas equipes da Prefeitura de Aracaju e de órgãos estaduais atuam para prestar assistência aos pacientes que estavam no Hospital Municipal Nestor Piva e para controle rápido do incêndio, que se iniciou por volta das 6h30.

Em decorrência da necessidade de evacuação e isolamento total da UPA, 35 pacientes que estavam internados na unidade foram transferidos para os hospitais de Urgência (Huse), da Polícia Militar (HPM), Cirurgia, Santa Isabel, Senhor dos Passos, Primavera, Hapvida, Fernando Franco e leitos do Caps Jael Patrício. Demais usuários do SUS que recebiam atendimento porta aberta e funcionários que inalaram fuligem também foram transferidos pelo SAMU. Quatro pacientes foram a óbito.

De maneira emergencial, a Pediatria do Hospital Fernando Franco foi adaptada para atendimento clínico, mantendo, também, os atendimentos pediátricos na unidade. O reabastecimento de oxigênio nos leitos municipais está garantido pela empresa que fornece o produto e a Secretaria Municipal da Saúde está ampliando as escalas de trabalho para assegurar a assistência necessária à população aracajuana nos equipamentos da rede municipal de Saúde. A área onde ocorreu o incêndio está isolada e o espaço não atingido será equipado para atendimento ao público.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA