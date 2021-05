PSS: profissionais devem comparecer para firmar contratação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa aos profissionais com nome na 1ª convocação para contratação do Processo Seletivo Simplificado (PSS), devem comparecer no Centro Administrativo da Saúde, na próxima quarta-feira, 2 de junho, das 8h às 11h, para assinatura de contrato. O não comparecimento implicará em desclassificação.

De acordo com a equipe do PSS, constam na lista os nomes dos profissionais que enviaram a documentação, contudo, não compareceram para assinar contrato, mesmo após tentativas, por parte da equipe, de estabelecer comunicação por telefone e e-mail.

Clique aqui e confira a lista 1ª convocação para contratação