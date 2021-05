SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA SERÃO PAGOS PELO BANESE









Funcionários não precisarão mais ir a Riachuelo para receber pagamentos. Correspondente bancário na cidade também será ampliado

A partir do mês de junho a folha de pagamento da prefeitura de Divina Pastora será executada pelo Banese. Com a migração, os servidores municipais não precisarão mais ir até Riachuelo para sacar os salários. A estrutura do correspondente bancário da cidade também será ampliada para atender a população com mais comodidade.

Os detalhes da mudança foram tratados esta semana, durante reunião entre a gerente da Área de Relações com Governo do Banese, Tais Rios, o gerente geral da agência Banese de Riachuelo, Jorge Sena, e a prefeita do município, Clara Rollemberg.

“O Banese tem um forte compromisso com o desenvolvimento local e regional de Sergipe. Essa parceria com Divina Pastora representa mais um passo nesse caminho. Permitir que os servidores recebam o pagamento no próprio município gera inúmeros benefícios, como o aquecimento da economia, além da comodidade de não precisar viajar para receber o salário”, destaca Tais Rios.

O banco e a prefeitura negociam ainda um novo acordo para que os funcionários de Divina Pastora tenham acesso a crédito consignado, o que significará mais recursos circulando na economia local. “Estamos trazendo para os servidores um portfólio de soluções financeiras muito atrativo e com condições bem interessantes”, frisou a gerente do Banese.

Segundo a prefeita Clara Rollemberg, outro fato que beneficiará o município será a instalação de um caixa eletrônico, o que atenderá também uma necessidade apresentada por turistas que visitam o local. Divina Pastora é conhecida nacionalmente pela renda irlandesa que produz e pela peregrinação à santa que dá o nome à cidade, e é padroeira do estado de Sergipe. Antes da pandemia, o evento, realizado sempre no mês de outubro, reunia milhares de pessoas vindas de diversos estados brasileiros.

“O Banese passa a ser parceiro da minha gestão. As ações que desenvolvo visam também fomentar e fortalecer o comércio local. O fato de os funcionários públicos e a população de Divina Pastora não precisarem ir a outros lugares para sacar dinheiro ajudará muito a alcançar esse objetivo. Essa parceria trará muitas vantagens”, observou a gestora.

