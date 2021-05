“Teremos a responsabilidade em formar uma frente progressista para defender o país”, diz Valadares Filho









28/05/21 - 08:40:57

Em entrevista concedida a uma emissora de rádio, o presidente estadual do PSB Valadares Filho foi questionado sobre o futuro político do partido em Sergipe e no Brasil. De acordo com o ex-deputado federal, o país enfrenta a maior crise de toda sua história e não é hora de colocar em discussão as alianças para 2022.

“Estamos diante de um cenário crítico do ponto de vista social, econômico e sanitário. Observamos o aumento da inflação, do custo de vida e a lentidão na vacinação dos brasileiros. É um momento que pede atenção a essas questões e um debate mais profundo acerca da grave crise que estamos enfrentando”, afirmou Valadares Filho.

Para ele, os partidos e lideranças políticas com uma trajetória de defesa da democracia terão o compromisso de criar um pacto nacional em 2022. “No próximo ano ainda teremos uma crise a ser enfrentada. Teremos a responsabilidade em formar uma frente progressista para defender o país. Uma frente ampla cujo objetivo central deve ser a defesa da democracia, da ciência, dos mais vulneráveis e da sociedade brasileira”, considerou.

Em relação aos nomes cogitados para o Governo de Sergipe, Valadares Filho assegurou que a decisão do PSB terá como base a construção de um novo projeto para o estado.

“Posso dizer que estarei combatendo esse governo estadual de forma democrática e respeitosa. Não é nada pessoal, é uma discordância administrativa. O estado de Sergipe parou no tempo e o PSB estará apoiando um projeto que tenha condições de refazer a estrutura administrativa, econômica e social de Sergipe”, enfatizou.

Sobre a sua participação nas eleições de 2022, o presidente estadual do PSB ressaltou que a tendência é concorrer a uma vaga na Câmara Federal. “Vejo que posso contribuir, mais uma vez, com o estado de Sergipe. Fui, por 12 anos, deputado federal e até hoje, com muita felicidade, inauguro obras e investimentos que trouxe através do meu mandato. Pude defender a classe trabalhadora, presidi comissões e demonstrei o meu compromisso com Sergipe e com o futuro do Brasil. Então, com muito orgulho, irei defender os mandatos que exerci e a tendência natural é que eu possa disputar uma vaga para Câmara Federal”, destacou Valadares Filho.

POR ASCOM/PSB