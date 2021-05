CAPITANIA DOS PORTOS PRESTA AUXÍLIO NO RESGATE DE UM ADOLESCENTE NO RIO SERGIPE









29/05/21 - 07:22:52

Capitania dos Portos de Sergipe informa que nesta sexta-feira (28), às 12:30h, foi acionada pelo Conselho Tutelar de Barra dos Coqueiros e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe para efetuar o salvamento de um adolescente que se encontrava dentro do Rio Sergipe. Imediatamente foi acionada uma embarcação tipo moto aquática para efetuar o resgate.

No local foi verificado que o adolescente estava se segurando em uma porta de geladeira e estava recusando a ser ajudado. Após longa conversa com o mesmo e em coordenação com os bombeiros militares presentes no local, o jovem aceitou embarcar no bote do CBMSE, regressando para terra, sendo na sequência atendido pelo SAMU e encaminhado ao Conselho Tutelar.

Fonte e foto Capitania dos Portos