Cícero do Santa Maria acompanha ocorrido no Nestor Piva e presta solidariedade às vítimas

29/05/21 - 06:57:06

O vereador Cícero do Santa Maria acompanhou as consequências do triste fato ocorrido no Hospital Nestor Piva. De perto ele pôde observar, e ajudar os profissionais de saúde envolvidos na transferência dos pacientes.

O princípio de incêndio que gerou muita fumaça na ala dos internos com gravidades ocasionadas pelo covid-19, tirou a vida de até agora quatro pessoas. Cícero usou os microfones da rádio Anchieta FM, durante o seu programa para lamentar a situação. “Gostaria de acima de tudo me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos no dia de hoje, Também me solidarizo com os pacientes que estavam internados e tiveram que ser retirados às pressas do hospital”.

O vereador também citou o trabalho dos profissionais da saúde durante o acontecido. “Gostaria de parabenizar os profissionais da saúde que mesmo em um momento de pânico fizeram brilhantemente o seu trabalho, agindo com coragem e amor aos pacientes, assim como o Corpo de Bombeiros que também esteve rapidamente no local para conter o princípio de incêndio.

Cícero, que é 1° secretário da Comissão de Saúde, disse que agora o momento é de ajudar a resolver a situação dos pacientes que lá estavam internados, mas que é preciso investigar sim, e caso seja comprovado falha da direção na manutenção elétrica do hospital, que sejam punidos os responsáveis.

Assessoria